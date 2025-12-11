MILICA I ŽELJKO MITROVIĆ SE OTVORILI ZA ĆERKU Poslali joj poklon koji košta 400.000 € i jako je redak! (FOTO)
Kristina Mitrović, starija ćerka čelnika Pinka Željka i Milice Mitrović, ponovo je privukla pažnju svojim objavama na Instagramu, gde redovno deli trenutke sa putovanja i detalje iz svakodnevnog života.
Ovog puta podelila je luksuzan poklon koji je dobila tokom boravka u Monte Karlu.
Naime, Kristini je u hotelsku sobu stigao poklon od majke Milice Mitrović — prestižna „Birkin“ torba, jedan od najskupljih i najpoželjnijih modnih komada na svetu.
Model koji je dobila izrađen je od izuzetno retke kože nilotskog krokodila i karakterističan je po „Himalaya“ nijansiranju, koje se preliva od čisto bele do dimno sive boje. Ove ekskluzivne tašne često dolaze sa okovima izrađenim od 18-karatnog zlata, ukrašenim dijamantima, što ih svrstava među najskuplje luksuzne aksesoare na tržištu.
- Iznenađenje od mame - napisala je Kristina u opisu.
Inače, ovaj model je jedan od najskupljih, a cena se kreće od 150.000 do 400.000 evra.
Rođendanski pokloni napunili celu sobu
Ćerka vlasnika Pink televizije Željka Mitrovića, Kristina Mitrović, napravila je gala žurku povodom 25. rođendana, a na društvenim mrežama se pohvalila poklonima koje je dobila.
Kurir.rs
Snimak kroistine Mitrović: