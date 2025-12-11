Slušaj vest

Kristina Mitrović, starija ćerka čelnika Pinka Željka i Milice Mitrović, ponovo je privukla pažnju svojim objavama na Instagramu, gde redovno deli trenutke sa putovanja i detalje iz svakodnevnog života.

Ovog puta podelila je luksuzan poklon koji je dobila tokom boravka u Monte Karlu.

Naime, Kristini je u hotelsku sobu stigao poklon od majke Milice Mitrović — prestižna „Birkin“ torba, jedan od najskupljih i najpoželjnijih modnih komada na svetu.

Kristina Mitrović dobila preskup poklon od majke Milice Mitrović
Kristina Mitrović dobila preskup poklon od majke Milice Mitrović Foto: Printscreen Instagram

Model koji je dobila izrađen je od izuzetno retke kože nilotskog krokodila i karakterističan je po „Himalaya“ nijansiranju, koje se preliva od čisto bele do dimno sive boje. Ove ekskluzivne tašne često dolaze sa okovima izrađenim od 18-karatnog zlata, ukrašenim dijamantima, što ih svrstava među najskuplje luksuzne aksesoare na tržištu.

- Iznenađenje od mame - napisala je Kristina u opisu.

Inače, ovaj model je jedan od najskupljih, a cena se kreće od 150.000 do 400.000 evra.

Rođendanski pokloni napunili celu sobu

Ćerka vlasnika Pink televizije Željka Mitrovića, Kristina Mitrović, napravila je gala žurku povodom 25. rođendana, a na društvenim mrežama se pohvalila poklonima koje je dobila.

 Snimak kroistine Mitrović:

Kristina Mitrović