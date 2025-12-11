Slušaj vest

Gledaoce je zanimalo da li su se Miroslav Ilić i Halid Bešlić potukli zbog Suzane Mančić i da li je Halid pesmu "Beograđanka" posvetio upravo njoj? Suzana je dala odgovore i otkrila šta je istina.

- Imali smo priliku ovih dana da čitamo nešto iz prošlosti, kada su se potukli Miroslav Ilić i Halid Bešlić zbog vaše naklonosti? - rekao je voditelj

1/8 Vidi galeriju Suzana Mančić Foto: ATA images

- Ja za to ne znam! - rekla je Suzana.

- Ali čekajte Suzana, pre nego što mi odgovorite, pesma "Beograđanka" od Halida Bešlića je pisana za vas?

- Ne! Ne, ne, ne! On je već imao "Beograđanku" pre nego što je mene upoznao! Znači, nije to ta priča! - rekla je Suzana Mančić

- Ili ste vi samo skromni? - dobacili su!

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić peva na nebeskoj sceni Foto: Marina Lopičić, Printskrin

- Nisam skromna, što bih bila skromna? - rekla je Suzana

- Možda se niste upoznali lično, ali vama je namenjena, možda vas je gledao preko malih ekrana! - rekli su joj.

- Dobro to, ne znam, mi smo jako dugo radili, Halid Bešlić i ja, snimala sam, pevala sam, nisam bila samo "Loto devojka" - rekla je Suzana, pa dodala:

- Sad se pričaju razne priče, pola od toga baci u vodu!

- Ali prija da se neko zbog vas potukao, i da ste dobili pesmu! - uputili su reči Suzani

- Pa znaš šta, stalno pričaju da sam ja neka fatalna ženska! Ja kažem, zbog mene se niko nije ubio, zbog mene se niko nije potukao! Kakva sam ja to fatalna ženska? - rekla je Suzana kroz smeh.

Komšije iz Mrčajevaca o Miroslavu i Goci

Podsetimo, Gordana Ilić, supruga Miroslava Ilića, velika je podrška pevaču već pola veka. Njih dvoje zajedno imaju dvoje dece - sina Marka i ćerku Mariju.

1/17 Vidi galeriju Miroslav Ilić oduševio spektaklom u Hrvatskoj Foto: HYPE/ Jurica Cvitanović

"Goca je jedna divna i prizemna žena. Uvek se javi, kulturna je, mi je znamo iz mlađih dana, bili su omiljeni u ovom mestu - rekao je jednom prilikom njihov komšija iz Mrčajevaca.

"Ma Miroslav je car, nema šta tu da se priča i Goca isto, oni se šetaju skroz normalni varošicom, jave se uvek, slava i novac ih nikada nisu promenili - nadovezao se drugi meštanin.

kurir.rs/emisija "Glam i drama"

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: