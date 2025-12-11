Slušaj vest

Supruga Slobe Radanovića, Jelena Radanović, veoma je aktivna na društvenim mrežama gde je prati veliki broj ljudi.

Jelena često komunicira sa pratiocima i odgovara im na različita pitanja o privatnom životu, a sada se suočila sa problemom.

Jelena se oglasila i otkrila da ne može da uključi uživo prenos na Instagramu.

- Banovan mi je Instagram, nemam mogućnost da se uključim live. Moraćemo na drugi način - napisala je ona.

O sinu koji ima autizam

Jelena otvoreno govori o borbi njenog sina koji ima autizam. Nedavno se prisetila trenutka kada mu je bio rođendan, a toga nije bio svestan.

- Slavili smo rođendan, stariji sin nije imao želje za tortu, pravili smo tortu, mlađi sin pitanje koliko on ima svest da mu je rođendan ali njegovi drugari su došli i bili je prelepo. Jako su mi emotivni ti dani zbog Nauma, satima sam plakala, razumeće me mame čija deca možda isto ne znaju da im je rođendan - rekla nam je ona tada.

