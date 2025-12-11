Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Bursać juče je postala majka i na svet donela ćerku Kasiju, a već danas njen suprug, deset godina mlađi Stevan Sekulić, imao je poseban razlog za slavlje.

Presrećni roditelji organizovali su proslavu povodom dolaska svoje naslednice i podelili prve trenutke radosti sa pratiocima na društvenim mrežama.

Aleksandra je na Instagramu objavila snimak na kojem se vidi Stevan, okružen prijateljima i porodicom, dok u pocepanoj beloj majici — tradicionalno "od sreće" — slavi rođenje ćerke. Mlađani tata bio je vidno emotivan, uzbuđen i potpuno ponet atmosferom.

Stevan Sekulić, muž Aleksandre Bursać
Stevan Sekulić, muž Aleksandre Bursać Foto: Printscreen Instagram

Uz pesmu, veselje i veliku euforiju, prisutni su mu zapevali i čuveni hit „Ti si ćerko tatin sin“, čime su obeležili početak jedne od najradosnijih životnih uloga.

Aleksandra Bursać Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Stevan se oglasio iz porodilišta

Stevan Sekulić se juče oglasio iz porodilišta odakle je objavio fotografiju sa ćerkicom.

Aleksandra Bursać se porodila, muž Stevan Sekulić objavio sliku sa bebom
Aleksandra Bursać se porodila, muž Stevan Sekulić objavio sliku sa bebom Foto: Printscreen Instagram

- Ćao drugari, ja sam Kasija - napisao je ponosni tata, a čestitke su se samo nizale.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsOGLASILA SE ALEKSANDRA BURSAĆ IZ PORODILIŠTA: Hvala svima na lepim porukama, beba je vrlo raspevana (FOTO)
bursac_vencanje_02102024_0283.JPG
StarsPORODILA SE ALEKSANDRA BURSAĆ 10 godina mlađi muž objavio sliku ćerke: Evo koje su joj ime dali! (FOTO)
Aleksandra Bursać i Stevan Sekulić
StarsUDALA SE ZA DESET GODINA MLAĐEG, ZATRUDNELA, A EVO KAKO IZGLEDA TIK PRED POROĐAJ! Aleksandra Bursać podelila svoju FOTKU javno
aleksandrabursac.jpg
StarsOVO SU NAJNIŽE PEVAČICE NA ESTRADI! Ona je visoka samo 156 centimetara, ali je prava bomba, a i one su sitne, ali dinamitne
whatsapp-image-20211207-at-7.08.04-pm-1.jpg
StarsPEVAČIĆA ČEKA ĆERKU SA 10 GODINA MLAĐIM: Sve spremno za dolazak naslednice - ona u duksu, a stomak do zuba: Moja Kasija ne miruje"
WhatsApp Image 2024-10-02 at 18.34.22_0f1557df.jpg

 Svadba Aleksandre Bursać i Stevana Sekulića:

Svadba Aleksandre Bursać Izvor: Privatna arhiva