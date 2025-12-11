Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Bursać juče je postala majka i na svet donela ćerku Kasiju, a već danas njen suprug, deset godina mlađi Stevan Sekulić, imao je poseban razlog za slavlje.

Presrećni roditelji organizovali su proslavu povodom dolaska svoje naslednice i podelili prve trenutke radosti sa pratiocima na društvenim mrežama.

Aleksandra je na Instagramu objavila snimak na kojem se vidi Stevan, okružen prijateljima i porodicom, dok u pocepanoj beloj majici — tradicionalno "od sreće" — slavi rođenje ćerke. Mlađani tata bio je vidno emotivan, uzbuđen i potpuno ponet atmosferom.

Stevan Sekulić, muž Aleksandre Bursać Foto: Printscreen Instagram

Uz pesmu, veselje i veliku euforiju, prisutni su mu zapevali i čuveni hit „Ti si ćerko tatin sin“, čime su obeležili početak jedne od najradosnijih životnih uloga.

Stevan se oglasio iz porodilišta

Stevan Sekulić se juče oglasio iz porodilišta odakle je objavio fotografiju sa ćerkicom.

Aleksandra Bursać se porodila, muž Stevan Sekulić objavio sliku sa bebom Foto: Printscreen Instagram

- Ćao drugari, ja sam Kasija - napisao je ponosni tata, a čestitke su se samo nizale.

