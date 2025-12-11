Slušaj vest

Pevačica Tea Bilanović otkrila je da je bivši dečkoprevario da mu plati školovanje.

Tea, koja je nedavno ispričala da je nakon saobraćajne nesreće koju je imala pobegla iz Urgentnog centra kako bi otišla na snimanje spota, pamtiće 2025. godinu kada se vratila na estradu i počela da radi punom parom.

1/5 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Print Screen

- Vratila sam se na estradu krajem aprila, a preselila se za Beograd krajem januara. Nisam nešto ni specijalno radila na estradi ranije, ali mislim da sada idem punom parom. Dovoljno sam sazrela da sad mogu da iznesem tu težinu... Poenta je da se radi u kontinuitetu, ja radim po osećaju i ciljevima. Opredelila sam se za pevanje i da gradim karijeru na svojim pesmama, zato nemam problem da li će mi neka pesma proći ili ne, snimam zato što volim to - ispričala je Tea.

Platila dečku fakultet

Pevačica je ranije imala veliki problem sa muškarcima, a ono što je šokiralo mnoge žene jeste i njeno priznanje da je bivšem dečku platila fakultet, na prevaru.

- Da, pa koliko je tad koštao fakultet u moje doba. To je bilo pre 12 godina, možda i više, bilo je negde oko 2.000 maraka. Nema sad trenutno, morao je da uplati sad je rok, pa ja ako imam, i ja kao ajde pozajmiću mu.To su te fore njihove - prisetila se pevačica.

Bilanovićeva kaže da joj je teško da nađe muškarca koji može da je isprati.

1/5 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Printscreen, Print Screen, Kurir

- Svi pominju devojke sponzoruše koje samo gledaju novac, a ja smatram da su muškarci gori. Ne pričam samo to samo iz ličnog iskustva. Dođe do toga tako što te prvo izmanipuliše da se zaljubiš u njega i onda skrene, čim kaže zajednički novčanik odmah znaš da... To je van svake pameti, moj novčanik je moj novčanik, a tvoj novčanik je naš novčanik - rekla je kroz smeh Tea, koja se razvela posle samo dve nedelje braka.

Radila na psihijatriji

Teodora Bilanović otkrila je da je svojevremeno radila kao medicinska sestra u Švedskoj.

"Radila sam na psihijatriji u Švedskoj, htela sam da se ostvarim i tamo. Posle toga sam radila i sa bolesnom decom, sa autizmom. Posebno su mi dragi pacijenti sa Daunovim sindromom. Kroz njih sam naučila da moram biti mnogo zahvalna na svemu, da se ne stresiramo mnogo", rekla je Teodora i dodala:

"Fino se tamo zarađivalo. Lep mi je život i tamo bio, ali probudila mi se želja za muzikom. Nemam problem sa započinjem život ispočetka 50. put. Vidite i to sa bivšim dečkom, znate svi ko je. To mi je bila velika lekcija. Zadruga mi je bila lekcija, svašta sam tamo naučila o sebi. Nisam se nešto pronašla tamo, bila sam još jedna u nizu da ispadnem".

kurir.rs/telegraf

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: