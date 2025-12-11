Slušaj vest

Nikola Grujić Gruja i Milena Šarac započeli su svoj odnos pred kamerama Elite, kada je pevač prevario tadašnju suprugu upravo s Milenom. Nakon izlaska iz rijalitija nastavili su vezu, a zatim se i verili, pa je njihova ljubavna priča često bila u centru pažnje javnosti.

Ipak, komentari koji poslednjih dana kruže društvenim mrežama pokrenuli su priče da je došlo do raskida. Tim povodom oglasio se i Gruja, koji je potvrdio ove glasine.

"Imali smo neku raspravu"

- Trenutno nismo zajedno, imali smo neku raspravu, a šta će biti dalje ne znam. Poslednji put kad smo se videli imali smo rizične odnose, zahtevam da radi test, a ona neće. Tako da sam baš u panici ovih dana. Da smo zajedno ne bih bio, a ovako, pakao..A koliko će ta agonija trajati i šta će dalje biti nemam pojma - rekao je Gruja za Pink.rs.

"Ostavio ženu da sama plaća kredite"

Podsetio, bivši takmičar "Zvezda Granda", Nikola Grujić je sa Mimom Šarac prevario suprugu sa kojom ima dvoje dece, a svojevremeno su izneti šok detalji o njemu. Tada je Fran otkrio da je Gruja ostavio ženu da sama plaća kredit i da uopšte ne mari za nju.

- Sramota, ljudi on je ostavio ženu da plaća kredite, a ovo je sprdnja, on kao da je pobegao iz ludnice, a ne da je radio tako. On je hteo da izazove reakciju svog oca, njega je zanimalo da li mu otac blefira, a dobio je dva pitanja. Svašta sam video ovde, ali ovakve degene nisam, počinjem da mislim da se Mima sprda sa njim. Meni su oni presmešni. Oni ne znaju, dogovaraju se da li je on prevario ženu. Evo Grujo, jesi li prevario ženu? - upitao je Fran tada.

