Gordana Džehverović, majka pevačice Teodore Džehverović kaže da ne vrši pritisak na ćerku da se uda i otkriva da se najčešće svađaju oko Teodrinih kostima.

Mama Džehva, koju je nedavno napao kolega na radnom mestu, došla je večeras na koncert Miroslava Ilića dobro raspoložena, pa se uz hitove Slavuja iz Mrčajevaca prisetila i svoje mladosti.

O ćerkinoj udaji

- Ja sam bila strah i trepet za muškarce pre nego što sam se udala i onda sam se smirila. Pesma "Luckasta si ti" se podudara sa mojim temperamentom - ispričala je Gordana za Blic, pa potom iznenadila detaljem da je ona zadužena za ćerkin stajling na bini:

- Pratim horoskop, ali sve do sada što je bilo natalna karta mi je rekla tačno, prvo za Teodoru. Nas dve se stalno svađamo kad joj spremamo kostime, ja sam malo slobodnija, kako ove velike strane zvezde, kod nas je sve to konzervativno, ja sam kriva za njene stajling, ja sam za to zadužena - rekla je Goca, pa progovorila o unuci Dorotei i ćerkinoj udaji:

- Unuka podseća na Teodoru, plava je na tetku, voli da peva i da igra. Što se tiče Teodorine udaje ja ne vršim pritisak, nisam vršila ni na Savu. Teško mi je što su Sava i Andrijana u Dubaiju, ali samo neka su srećni.

