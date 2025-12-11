Slušaj vest

Odnos pevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta očigledno ne ide ka smirivanju strasti. Nakon nedavnog skandala u Dubaiju, zbog kojeg su danima punili medijske stupce, čini se da je par ponovo "otkopao ratne sekire".

U prilog tome govori i novo, dramatično Anino oglašavanje, u kojem pevačica upućuje niz teških optužbi i otvorenih pretnji svom doskorašnjem partneru.

U poruci koju je uputila, Ana je poručila:

– Sada idemo u rat, gotovo, kraj! Ovo g*o mi je napravilo problem sa Mirkovićem. Traži mi pare: “Treba mi ja poplaćam nešto, da pokupujem nešto…” Upropastio je i koncert i sve, danas nemam para, pijana sam. Zvala sam još neke ljude, pare će da mi spremi! Polomiće mu svaki prst i ceo studio od 100.000 evra, glavu ne treba, jer prazna je. Pa neka kupuje nove instrumente, ne zanima me. Večeras se rešava sve! Sablju držim ja. Kraj - rekla je Ana.

Otkačila prijatelje zbog kompozitora

Podsetimo, muzička zvezda je navodno „otkačila“ veći deo svoje prijateljske ekipe jer samo tako, navodi naš izvor, može da obezbedi mir u kući s Raletom.

Prema tvrdnjama izvora koji se kreću blizu pevačice, Ana je nedavno donela odluku da se povuče iz društvenog života jer smatra da joj prijatelji narušavaju vezu komentarišući Raleta i iznoseći mišljenja koja ona više ne želi da sluša. Svi ti negativni komentari uticali su na njeno ponašanje prema Raletu i dolazilo je do žestokih sukoba.

