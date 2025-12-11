Slušaj vest

Odnos pevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta očigledno ne ide ka smirivanju strasti. Nakon nedavnog skandala u Dubaiju, zbog kojeg su danima punili medijske stupce, čini se da je par ponovo "otkopao ratne sekire".

U prilog tome govori i novo, dramatično Anino oglašavanje, u kojem pevačica upućuje niz teških optužbi i otvorenih pretnji svom doskorašnjem partneru.

U poruci koju je uputila, Ana je poručila:

Ana Nikolić traži izlaz iz problema

– Sada idemo u rat, gotovo, kraj! Ovo g*o mi je napravilo problem sa Mirkovićem. Traži mi pare: “Treba mi ja poplaćam nešto, da pokupujem nešto…” Upropastio je i koncert i sve, danas nemam para, pijana sam. Zvala sam još neke ljude, pare će da mi spremi! Polomiće mu svaki prst i ceo studio od 100.000 evra, glavu ne treba, jer prazna je. Pa neka kupuje nove instrumente, ne zanima me. Večeras se rešava sve! Sablju držim ja. Kraj - rekla je Ana.

Otkačila prijatelje zbog kompozitora

Goran Ratković Rale je slab na Anu Nikolić

Podsetimo, muzička zvezda je navodno „otkačila“ veći deo svoje prijateljske ekipe jer samo tako, navodi naš izvor, može da obezbedi mir u kući s Raletom.

Prema tvrdnjama izvora koji se kreću blizu pevačice, Ana je nedavno donela odluku da se povuče iz društvenog života jer smatra da joj prijatelji narušavaju vezu komentarišući Raleta i iznoseći mišljenja koja ona više ne želi da sluša. Svi ti negativni komentari uticali su na njeno ponašanje prema Raletu i dolazilo je do žestokih sukoba.

