Bivši učesnici rijalitija "Zadruga 9 Elita" Nikola Grujić Gruja i Milena Šarac započeli su svoju ljubavnu vezu pred kamerama. Pevač je tada prevario tadašnju suprugu upravo sa Milenom, a nakon izlaska iz rijalitija nastavili su vezu, a zatim se i verili, međutim poslednjih dana društvenim mrežama pokrenuli su priče da je došlo do raskida.

Tim povodom oglasio se i Nikola Grujić Gruja, koji je potvrdio ove glasine.

- Trenutno nismo zajedno, imali smo neku raspravu, a šta će biti dalje ne znam. Poslednji put kad smo se videli imali smo rizične odnose, zahtevam da radi test, a ona neće. Tako da sam baš u panici ovih dana. Da smo zajedno ne bih bio, a ovako, pakao. A koliko će ta agonija trajati i šta će dalje biti nemam pojma - rekao je Gruja o odnosu sa Mimom Šarac.

Nikola Grujić Gruja i Milena Šarac Foto: Rajko Ristic

"Samoživ sam"

Inače, on se jednom prilikom osvrnuo na period kada je naišao na osudu javnosti i priznao da li se kaje što je prevario ženu.

- Sve što radim u životu radim da bih bio srećan, zato sam samoživ, mislim, tako se pokazalo, iako ja ne smatram da je to tako. Tačno je da gledam uvek sebi da ugodim, pa i po cenu da se neko drugi ne oseća najbolje, ali se vodim emocijama i trenutnim osećajem - izjavio je bio Gruja tada.

"Prokockao sam dva stana u Beogradu"

- Ranije sam se kockao, ali sam taj porok uspeo da prevaziđem. Sada volim malo da popijem i ako žene spadaju u porok, onda su mi porok i žene. Počeo sam da se kockam kao klinac, sa nepunih 18 godina sam išao u kockarnice i gubio dosta novca. Na kocki sam prokockao dva stana u Beogradu.

