Pevačica Ana Nikolić, koja je javno zapretila dečkuGoranu Ratkoviću Raletu, sada kad je na društvenim mrežama podelila je snimak iz garaže. Nikolićeva, sva u crnoj čipki, hodala je po praznoj garaži dok su je snimali, a sako koji je imala bacila je na zemlju.

Ana je sve vreme nosila sunčane naočare, a u jednom trenutku dok je pozirala i hodala, a ona se saplela i umalo nije pala. 

Ana Nikolić Foto: Printscreen/Instagram

Zapretila Raletu

Podsetimo, odnos pevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta je od početka turbulentan, a sad mu je Nikolićeva i javno zapretila tražeći da joj uplati novac.

- Sada idemo u rat, gotovo, kraj! Ovo g*o mi je napravilo problem sa Mirkovićem. Traži mi pare: “Treba mi ja poplaćam nešto, da pokupujem nešto…” Upropastio je i koncert i sve, danas nemam para, pijana sam. Zvala sam još neke ljude, pare će da mi spremi! Polomiće mu svaki prst i ceo studio od 100.000 evra, glavu ne treba, jer prazna je. Pa neka kupuje nove instrumente, ne zanima me. Večeras se rešava sve! Sablju držim ja. Kraj - rekla je Ana.

Ana Nikolić Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Nikolićeva je navodno „otkačila“ veći deo svoje prijateljske ekipe jer samo tako, navodi naš izvor, može da obezbedi mir u kući s Raletom.

Prema tvrdnjama izvora koji se kreću blizu pevačice, Ana je nedavno donela odluku da se povuče iz društvenog života jer smatra da joj prijatelji narušavaju vezu komentarišući Raleta i iznoseći mišljenja koja ona više ne želi da sluša. Svi ti negativni komentari uticali su na njeno ponašanje prema Raletu i dolazilo je do žestokih sukoba.

