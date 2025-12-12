Slušaj vest

Pevač Slobodan Radanović sagradio je ogromnu vilu u Slankamenu, naselju u Sremu. Njegova supruga Jelena je nedavno otkrila da će se konačno useliti u novi dom i da su zbog toga presrećni.

Novi dom u kom će boraviti Sloba i njegova porodica, sin Damjan, supruga Jelena i njena deca iz prvog braka, prostire se na preko 300 kvadratnih metara, a kako se navodilo, za nju su iskeširali oko 500.000 evra.

Prvi sprat je većinom u staklu i ima ogromnu terasu celom dužinom, koja je ograđena drvenom ogradom, dok se u prizemlju nalazi garaža.

Sloba je svojevremeno na svom profilu na Instagramu pokazao kako su on i Jelena sredili unutrašnjost vile u Slankamenu, a sve odiše luksuzom.Sloba Radanović pokazao unutrašnjost kuće u Slankamenu

On je tada pokazao kuhinju, koja je tamno braon boje sa tamno braon pločicama.

Sloba je potom pokazao dnevnu sobu u kojoj je stajao nameštaj koji je tek stigao, zatim ulazna vrata i luksuzno kupatilo.

"Ova godina će mi biti posebna"

Jelena je nedavno otkrila da će praznike dočekati u novom renoviranom domu.

"Što se tiče praznika, meni će ove godine biti posebni jer se useljavamo tad u kuću i slavimo slavu svetog Nikolu i onda ćemo se useliti. Sve je posebno i sada dekoracija, sve u novom domu. Sve novo", kaže Jelena.