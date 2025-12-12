"BILO MU JE LAKŠE DA UKRADE OD MENE" Milomir Marić progovorio o emitovanju emisije nakon njegovog odlaska sa Hepija - Svako pravi svoju "Ćirilicu"
Nakon gotovo dve decenije rada na televiziji Hepi, poznati novinar i voditelj Milomir Marić napustio je ovu medijsku kuću i prešao na TV Prva, gde sada ponovo vodi svoju prepoznatljivu emisiju „Ćirilica“. Vest o njegovom prelasku izazvala je veliku pažnju javnosti, budući da je Marić godinama bio jedno od zaštitnih lica Hepija.
Ono što je mnoge iznenadilo jeste činjenica da se ovaj politički tok-šou, uprkos njegovom odlasku, i dalje emituje na Hepiju, ali u obnovljenom formatu. Marićevo mesto preuzela je voditeljka Ana Stojadinović, koja je, prema komentarima gledalaca, u program unela svež stil i drugačiju dinamiku. Njeno pojavljivanje otvorilo je novu fazu emisije, a publika sada sa interesovanjem prati kako će se „Ćirilica“ razvijati na dve televizije paralelno.
- Svako pravi svoju "Ćirilicu", to je opšte poznato. Uzima ko stigne. Taj što je oteo meni "Ćirilicu", hteo je da ukrade i od Vuka Karadžića, međutim tražili su da nauči sva slova, a nije mogao, pa mu bilo lakše da ukrade od mene - rekao je na samom početku Marić, nakon čega je prokomentarisao to što trenutno postoje dve emisije "Ćirilica", jedna na televiziji "Hepi" i jedna koju on vodi na televiziji "Prva":
- Više, ko zna koliko će ih biti. Svako će imati svoju "Ćirilicu".
On je takođe ispričao i kako je došao na ideju da upravo ovako nazove svoju emisiju.
- Kad sam je nazvao "Ćirilica" bila je veoma popularna emisija u Zagrebu, Denisa Latina, "Latinica" i ja radi šale odlučim. Međutim, dam izjavu za novine "Ja nelegitimno vodim "Ćirilicu", tu emsiju bi trebalo da vodi Jovan Ćirilov", ali je nešto zauzet bio, pa sam vodio ja - rekao je Marić tokom gostovanja u emisiji "Da se ne lažemo".
O njegovom odlasku sa Hepija govorilo se nedeljama, a sada je otkrio da li mu je lakše kako je prešao na novu televiziju.
- Kako nije lakše, prvi put sam danuo dušom. Teško mi je bilo raditi sa ljudima koji uče Novaka Đokovića da igra tenis, jure i Srđana i Gorana, neke rođake, Nikolu Jokića jure, da mu daju neki savet kako da igra, predsednika države savetuju kako da vlada . Ja sam se osećao, kao čovek prevaziđen, nisam mogao da pratim te mislioce novog doba. Ja sam sa takvim ljudima radio poslednjih 30 godina - rekao je Marić, ali nije hteo da konkretizuje na koga tačno misli.
Marić napustio Hepi
Podsetimo, Milomir Marić je posle osamnaest godina dao otkaz na Hepi televiziji, ekskluzivno saznaje Kurir.
Ugledni novinar, urednik Jutarnjeg programa na srećnoj televiziji u ovoj medijskoj kući će raditi do četvrtka. Od tada više nije deo medija na cijem je čelu bio od 2008.
U njegovom novom timu biće kao i do sada glumica i voditeljka Katarina Korša. Oni su već uigran tandem i ona je kao i Marić dala otkaz i sa njim nastavlja dalje. Ostaje da se vidi na kojoj će televiziji osvanuti.