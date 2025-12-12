Slušaj vest

Pevačici Nadeždi Biljić život se potpuno promenio od trenutka kada je saznala da boluje od dijabetesa tipa 1. Dijagnoza ju je, kako priznaje, zatekla nespremnu i primorala da iz korena promeni svoje navike. Ova hronična bolest zahteva strogu kontrolu ishrane, redovno uzimanje insulina i mnogo više opreza u svakodnevnim situacijama.

Foto: Dejan Milićević

Nadežda je otvoreno govorila o tome koliko joj je teško palo prilagođavanje, ali i koliko joj znači podrška najbližih. Uprkos izazovima, odlučna je da vodi zdraviji život i da svoju borbu iskoristi kao motivaciju drugima koji se suočavaju sa sličnim problemima.

- Život sa dijabetesom tipa 1 traži disciplinu i svakodnevnu pažnju, ali on nikada nije bio prepreka da ostvarim svoje snove. Majka sam, supruga i pevačica, i uprkos svim izazovima, na scenu izlazim sa istom snagom, strašću i energijom kao i uvek. Uz ljubav porodice, posvećenost i brigu o sebi, uspela sam da muziku živim punim plućima i delim je sa svojom publikom. Želim da poručim svima koji se bore sa dijabetesom da nisu sami. Bolest ne mora da bude granica, već podsetnik koliko smo jaki kada verujemo u sebe i ono što volimo - poručila je sada Nadežda na društvenoj mreži Instagram.

1/8 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: Kurir

Dijagnozu saznala sasvim slučajno

Dijabetes je za Nadeždu predstavljao izazov, kako fizički, tako i emotivno. Navike koje je godinama imala bilo je teško promeniti, a dijagnozu je saznala sasvim slučajno.

- Vukla sam to mesec i po dana, osećala sam se čudno, a sreća u nesreći je što je moj brat dijabetičar pa je imao aparat. Izmerila sam šećer i bocnula sam se dva tri puta i mislili smo da se aparat pokvario jer sam imala šećer 29,8. Bola sam se 4, 5 puta na dan, a sada je to malo bolje - rekla je Biljićeva svojevremeno u jednoj emisiji.