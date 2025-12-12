OSEĆALA SAM SE ČUDNO: Nadežda Biljić saznala da boluje od iste bolesti kao njen brat, usledio potpuni preokret! - Bola sam se pet puta na dan
Pevačici Nadeždi Biljić život se potpuno promenio od trenutka kada je saznala da boluje od dijabetesa tipa 1. Dijagnoza ju je, kako priznaje, zatekla nespremnu i primorala da iz korena promeni svoje navike. Ova hronična bolest zahteva strogu kontrolu ishrane, redovno uzimanje insulina i mnogo više opreza u svakodnevnim situacijama.
Nadežda je otvoreno govorila o tome koliko joj je teško palo prilagođavanje, ali i koliko joj znači podrška najbližih. Uprkos izazovima, odlučna je da vodi zdraviji život i da svoju borbu iskoristi kao motivaciju drugima koji se suočavaju sa sličnim problemima.
- Život sa dijabetesom tipa 1 traži disciplinu i svakodnevnu pažnju, ali on nikada nije bio prepreka da ostvarim svoje snove. Majka sam, supruga i pevačica, i uprkos svim izazovima, na scenu izlazim sa istom snagom, strašću i energijom kao i uvek. Uz ljubav porodice, posvećenost i brigu o sebi, uspela sam da muziku živim punim plućima i delim je sa svojom publikom. Želim da poručim svima koji se bore sa dijabetesom da nisu sami. Bolest ne mora da bude granica, već podsetnik koliko smo jaki kada verujemo u sebe i ono što volimo - poručila je sada Nadežda na društvenoj mreži Instagram.
Dijagnozu saznala sasvim slučajno
Dijabetes je za Nadeždu predstavljao izazov, kako fizički, tako i emotivno. Navike koje je godinama imala bilo je teško promeniti, a dijagnozu je saznala sasvim slučajno.
- Vukla sam to mesec i po dana, osećala sam se čudno, a sreća u nesreći je što je moj brat dijabetičar pa je imao aparat. Izmerila sam šećer i bocnula sam se dva tri puta i mislili smo da se aparat pokvario jer sam imala šećer 29,8. Bola sam se 4, 5 puta na dan, a sada je to malo bolje - rekla je Biljićeva svojevremeno u jednoj emisiji.