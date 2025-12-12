Slušaj vest

Hrvatski ekstremista Marko Perković Tompson poslednjih meseci je veoma aktuelan zbog koncerata u Hrvatskoj, a na privatnom planu ide mu odlično pošto je pazario novi stan u širem centru Zagreba za koji je izdvojio neverovatnu cifru!

Ekipa Telegrafa posetila je Zagreb i uslikala je zgradu u u Zagrebu, gde je Tompson nedavno pazario stan od skoro 90 kvadratnih metara, u naselju Maksimir.

Za ovu nekretninu u luks zgradi Perković je, kako pišu tamošnji mediji, podigao kredit od čak 215.000 evra, a ostatak je dao od svoje ušteđevine.

Prema podacima iz katastra - stan se sastoji od ulaza, hodnika, dva kupatila, dve spavaće sobe te dnevnog boravka s kuhinjom i trpezarijom. Stan ima i dve terase i prostoriju u podrumu za odlganje dodatnih stvari.

U ugovoru su mu izdate dve posebne zabrane, da stan ne može da izdaje i da ne sme da zatvara/zazida terasu, pisao je 24sata.hr.

Komšije su mu uglavnom "elita" hrvatskog društva, a zgradu u kojoj je pazario stan je gradio kontroverzni biznisme i bivši muž hrvatske misice koji je hapšen u akciji USKOK-a 2021. godine, Papić su se tada na teret stavljalo delo podmićivanja, odnosno davanja mita.

Koje sve nekretnine ima Tomspon?

Marko Perković Tompson godinama ulaže u nekretnine, a neke je već i prodao. Tako je sigurno jedan od "najbogatijih hrvatskih estradnjaka" kada su nekretnine u pitanju, makar po tvrdnji tamošnjih medija.

Osim luks stana koji je poslednji upisan na njegovo ime, Tompson poseduje još nekoliko nekretnina u prestonici Hrvatske.

On je 2009. godine postao vlasnik luskuznog penthausa u zagrebačkoj Radničkoj ulici, koji je još tada bio vredan čak 10.000.000 kuna. Ovu nekretninu prodao je 2018. godine posle brojnih neuspelih pokušaja.

Tomsonov koncert u Zagrebu:

Nelegalna gradnja

Marko Perković Tompson na svojoj zemlji u rodnim Čavoglavama ima dve nezakonito izgrađene zgrade. Parcela na kojoj se nalaze sporni objekti velika je 789 kvadrata. Kako prenosi "Index.hr", hrvatski ekstremista u vlasništvu ima i okolno zemljište, a sve zajedno prelazi više od 8.000 kvadrata.

Nekretnine na kojima su nelegalni objekti i susedne parcele nisu jedine u rodnim Čavoglavama. On je vlasnik i parcele u Čavoglavama, površine 1.780 kvadrata, koja je u njegovom vlasništvu od 2020. godine. Kada se i to zbroji, ispada da Perković u svom rodnom mestu ima oko 10 hiljada kvadrata nekretnina.Njegove nekretnine, naravno, ne svode se samo na Čavoglave. Hrvatski mediji se već neko vreme bave izveštavanjem o njegovoj kući koja je opasna po okolinu.