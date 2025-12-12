Slušaj vest

MC Stojan na Instagramu saopštio da otkazuje nastup zbog radne vize. Naime, reper je napisao da će morati da otkaže nastup za Novu godinu u Severnoj Makedoniji zbog sve strožih pravila kada su radne dozvole u pitanju. On je naveo da je trenutna situacija takva da je veoma teško da se sada nastupa u stranim zemljama, što je slučaj i za njega.

"Dragi moji, žao mi je što moram da vas obavestim da se nastup za Novu godinu otkazuje. Zbog trenutne situacije i izuzetno strogih kontrola, kao i otežanog procesa dobijanja radnih dozvola za strane izvođače u Severnoj Makedoniji, ni ja, nažalost, nisam izuzet iz tih pravila", počeo je on i nastavio:

"lako je novogodišnji nastup bio rasprodat, nisam uspeo da dobijem radnu dozvolu, zbog čega neću moći da nastupim kako je planirano. Iskreno mi je žao svima koji su planirali da dočekaju sa mom, i hvala vam na ogromnoj podršci i ljubavi. Vidimo se uskoro u nekom drugom gradu i u nekoj novoj prilici - obećavam da ću vam to nadoknaditi!", poručio je pevač.

Zbog problema sa radnim dozvolama u Severnoj Makedoniji nedavno su folker Aca Lukas i pobednica Zvezda Granda Džejla Ramović bili privedeni. Naime, njima je policija upala na nastupe i privela ih u policijsku stanicu i to sve zbog nepotpunih papira.

Inače, Sloba je pre nekoliko dana otkrio da li je dobio zabranu ulaska u Evropu nakon što je deportovan u Srbiju.