Voditeljka emisije "Pusti brigu" na Kurir televiziji Ljiljana Stanišić je zamalo postala stujardesa. Iako je diplomirani ekonomista u turizmu, naša novinarka je završila kurs za novinara, nakon čega joj je karijera krenula u medijskom smeru.

Život piše romane

Da život piše romane, svedok je voditeljka Vašeg omiljenog nedeljnog popodneva.

- Od malih nogu mi je majka Stana govorila da treba da budem stujardesa, a po njenom viđenju, mlađi brat je trebalo da bude pilot. Ni jedno ni drugo nismo to što je ona zamislila. Majka kô majka. Ali, kako sam rasla, sve sam više želela da proputujem svet. Sanjala sam kako doručkujem u Londonu, večeram u Rimu i da ne nabrajam koliko sam letela u oblacima. Razmišljala sam kako je najbolje to da ostvarim - prisetila se Ljiljana jednom prilikom, pa nastavila:

- Jedna od najpoznatijih svetskih avio-kompanija je tražila stujardese. Konkurs je bio raspisan i ja sam se prijavila. Dve godine me nisu primili, ali zato treću jesu. Prva dva puta su me odbili zbog godina, bila sam isuviše mlada, ali kad sam napunila dvadeset, odmah sam prošla. Da se pohvalim, direktor te kompanije mi je rekao da nije video ženu sa tako lepim osmehom i prirodno belim zubima. Nisam ni morala da odgovaram na pitanja koja su bila predviđena, jer sam se na praktičnom delu posluživanja putnika odlično pokazala. Primali su pet devojaka, a nas dvesta se prijavilo - ispričala je voditeljka Kurir televizije.

Preokret

Njenoj sreći nije bilo kraja kada je zvanično dobila posao:

- Plakala sam dva dana. Bila sam ushićena, radosna, ma ne mogu ni da opišem. Odmah sam svima razglasila da odlazim na obuku u Katar i da ću biti najbolja stujardesa na svetu. Bog je imao druge planove. Danima mi je bilo loše, osećala sam mučninu i mislila sam da je to euforija zbog posla. Međutim, kada je trebalo da otputujem, na lekarskom sam saznala da sam u drugom stanju. Sa jedne strane sam bila na korak od životno-poslovnog sna, a sa druge - beba. Dete da rodi dete.

Nije joj bilo lako da donese odluku.

- Mada, sa dvadeset i jednom godinom da postaneš mama sada iz ovog ugla razmišljanja i nije tako loše. Teška je bila odluka u tim godinama. Bila sam mlada i u prvom trenutku sam odabrala posao. Na dan kada se potpisivao ugovor, ja sam otišla u zgradu na Trgu Republike, gde je i bilo predstavništvo te kompanije i rekla da odustajem. Nisam mogla da abortiram. Ne bih sebi nikad to oprostila. Pozdravila sam se sa tim ljudima i posle nekoliko meseci postala mama najlepšeg dečaka. Nikada se nisam pokajala. Iako sam završila fakultet i da se ne hvalim ostalim obrazovanjem, sreću sam pronašla u novinarstvu. Zahvaljujući ovom pozivu i kompaniji u kojoj radim punih deset godina sam obišla svet, ali razlika je u tome što su mene divne stujardese i stujarti služili u avionu - kroz osmeh je ispričala Ljiljana u emisiji Nije sve tako crno.

