Vesna Zmijanac, kako je Kurir prvi pisao, operisana je u Urgentnom centru, gde joj je urađena revaskularizacija na arteriji, a intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja.

Susedi kažu da su zabrinuti za zdravlje pevačice i da su je savetovali, kada je prvi put završila u bolnici.

Vesna Zmijanac, jedna od najprepoznatljivijih vokala domaće estrade, već decenijama živi povučeno na relaciji između Beograda i svog omiljenog utočišta na Fruškoj gori. Iako je poznata po snažnom temperamentu i specifičnom humoru, oni koji je znaju iz komšiluka kažu da je – sasvim drugačija od slike koju javnost ima.

Problemi sa zdravljem ponovo su je doveli do toga da završi u bolničkom krevetu, a komšije kažu da je neodgovorna prema situaciji u kojoj se nalazi.

OVAKO IZGLEDA VESNIN RAJ VAN GRADA! Zmijančeva mir pronašla na planini: U kući svuda stare fotografije, a ovo mesto posebno voli

- Kada je prvi put bilo to sve sa srcem, svi smo joj pričali da je bilo dosta njenog nastupanja i da nije zdravo da noću peva u zagušljivoj kafani. Osim toga, ona bre stalno putuje u dijasporu da peva. Taj tempo ne mogu ni mlada da izdrže, a ne ona. Ali džaba, ona voli da peva i čim se oseća malo bolje ona se spremi i ide. Nikog ne sluša, kaže jedan stariji komšija koji ne želi da otkrivamo njegov identitet.

- Vesna ne voli da se priča o njenom zdravlju ali mi moramo nekako da utičemo na nju jer sama sebe će da uništi. Nije više za nju taj tempo, to joj i Nikolija govori.

"Ne ide okolo kao zvezda"

Inače, komšije kažu da je Vesna u zgradi obična komšinica a ne zvezda.

- Vesna je prava domaćica, voli da ugosti prijatelje i komšije. Druži se sa mladima, svi joj rado dolaze. Iz njene kuhinje se šire najlepši mirisi. Često su joj tu unuke, ona uz njih načisto podetinji. Do ulaza se čuje kada se smeje sa njima. Dolaze i Nikolija i Relja, on se često šali sa njom, rekla je Mia i dodaje:

- Ne ide okolo kao “zvezda”. Ljudi je poštuju jer je svoja. Ima tu jedan kafić u koji pređe da popije kafu sama, pročita novine i popriča sa prolaznicima. Dugo je tu, svi smo navikli na nju. Ražalosti nas kada čujemo da je lošeg zdravlja, ali težak je taj posao koji ona godinama radi.

Mlađi komšije ističu da je često viđaju kako u miru pije jutarnju kafu u svom dvorištu. Pozdravi te, pita kako si, nasmeje se. Nema nikakve zvezdaštine kod nje“ priča jedan od njih.

"Pita gde da nabavi domaće meso"

Kažu da više voli da bude na Bukulji ali da joj obaveze i kontrole kod lekara to ne dozvoljavaju.

- Kad se doselila, svi smo mislili – gotovo, evo nam paparaca svaki vikend. A ona, ništa. Lepo pozdravi, pita gde da nabavi domaće meso u blizini. Ne zanima je da li je neko snima ili slika, izađe i raščupana. Potpuno opušteno obučena, kao i svi mi. Odmah se uklopila. Volela bi i to često priča da sve vreme bude na Bukulji ali joj zdravlje ne dozvoljava i obaveze koje ima. Tamo je i veliko imanje, treba to održavati.