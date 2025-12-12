Slušaj vest

Pevačica Magdalena Vračić nastupala je pre nekoliko noći u Beogradu, u klubu koji je bio dupke pun!

Koliko je postala tražena i u prestonici dovoljno govori činjenica da je u Beogradu pevala dva puta za dve nedelje.

Pre nastupa progovorila o predstojećim praznicima, koncertima, privatnim slavljima i kolegama sa estrade. Jednu osobu je posebno izdvojila - Cecu Ražnatović, iskreno ističući da bi svi izvođači bili u velikom problemu, da nema njenih pesama koje svi masovno izvode gde god da pevaju.

Ponovo nastupaš u Beogradu, drugi put za samo 15 dana. Da li je posebno pevati u Beogradu?

- Prelep je osećaj, iskreno jako volim kada pevam u "Gradskoj kafani". Vežu me lepe uspomene za ovaj lokal i neizmerno mi je drago što sam za 15 dana dva puta na istom mestu.

1/3 Vidi galeriju Magdalena Vračić kod Uroša Živkovića na svadbi Foto: Privatna arhiva

Kada kažeš "uspomene", na šta konkretno misliš?

- Divan provod, to je ono što me uvek veže za ovo mesto. Oduvek je ovde bila odlična atmosfera, tako da su to lepe uspomene. (smeh)

Bliži se Nova godina i radiš punom parom, a među pevačicama si jedna od najangažovanijih na privatnim slavljima. Mnoge kolege, nakon što postignu veći uspeh, prestanu da pevaju na privatnim proslavama i fokusiraju se samo na klubove i koncerte. Kako ti na to gledaš?

- Iskreno, mislim da to niko od mojih kolega nema u planu. Kako okolnosti nalažu, više ljudi želi da vas sluša, pa je praktičnije organizovati koncerte gde može da uživa 10.000 - 15.000 ljudi. Privatna veselja su divna, ali fizički je nemoguće posvetiti se samo njima. Ipak, kada vas neko pozove na privatno slavlje, to znači da vas poštuje i ceni, tako da mislim da treba zadržati i tu stranu.

Koje privatno slavlje ti je najviše ostalo u sećanju?

- Toliko ih je bilo da je teško izdvojiti, ali evo najsvežije je, skoro je bilo, pa se najbolje sećam svadbe Uroša Živkovića, jer sam privatno dobra sa njim i njegovom suprugom, a takođe je atmosfera bila fantastična. Tu su i Tamara Milutinović i njen suprug, divni ljudi, tako da je bilo mnogo lepih trenutaka.

1/6 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nedavno si gostovala na Hepi televiziji i uživo si otpevala pesmu "Otrov mi dajte", što je mnogo šerovano, ali je prvo postalo viralno kada ju je nedavno Ceca otpevala uživo. Da li bi možda mogla da staneš rame uz rame sa njom i da "odmeriš snage"?

- Jako volim Cecu, žena je napravila ogroman uspeh i mi, mlađe koleginice, ugledale smo se na nju. Rekla sam nekoliko puta, da nema njenih pesama, ja ne znam šta bismo pevale. To je pesma Halida Bešlića, ali Ceca nas je sve podsetila na nju. Da se takmičim sa njom? (smeh) Ne bih rekla da je to takmičenje, ali pevati zajedno bi bilo lepo, i meni i njoj i publici. Svi mi imamo još mnogo da radimo i učimo od starijih koleginica, i sa razlogom su one tu gde jesu.