Slađa Alegro pre nekoliko dana se oglasila i otkrila da se njena ćerka već danima bori sa virusom, a sada je objavila fotografiju na kojoj je vidimo kako je priključena na infuziju. Pevačica je tom prilikom uputila apel svojim pratiocima.

Naime, Slađa je apelovala da svi odmah reaguju i odu kod lekara ukoliko ih uhvati virus.

Slađa Alegro Foto: Printscreen/Instagram

- Nadam se iskreno da je većina vas koja čita ovo sad zdrava. Da vam kažem da se čuvate nemoguće je, ali virus koji vlada je da Bog sačuva. I odmah reagujte, odmah! Bez onog "sama ću ja" i slično! - apelovala je Slađa.

Slađa Alegro Foto: Printscreen/Instagram

Pre 7 dana oglasila se o stanju ćerkice



- Temperatura skoro 40. Za ovih njenih sedam godina, nikad ovako, ona i sa visokom temperaturom jede, pije, vesela je, na nogama, nikad legla nije. Danas.... Užas - navela je Slađa Alegro i dodala:

- Kaže danas posle četvrtog tuširanja, jer temperatura ne spada nikako: "A juče sam pisala želje Deda Mrazu i poželela sam da svi budu živi i zdravi i gle šta mene snađe, je li to realno? " - piše u objavi pevačice koja je dirnula mnoge.

"Trudimo se da ne pogrešimo"



Slađa ovako govorila o vaspitavanju naslednice.

- Sad je neko ludo vreme i prilično je teško vaspitavati decu, ali onda u nekom momentu kažem sebi najbitnije je da smo mi i deca zdravi. Trudimo se da ne pogrešimo, da ne preterujemo, osim u ljubavi koju joj pružamo. Pazimo koliko možemo da je ne razmazimo jer je sama još uvek. Trudimo se da bude dobra i fina curica, kulturna i vaspitana i moram da kažem da ona sve to jeste, nije što je naša. Naravno, svaka majka hvali svoje dete, ali Mila je zaista vedra, uvek nasmejana i raspoložena, poprilično je komunikativna, voli decu i životinje- sa osmehom je ispričala Slađa nedavno. Ona je takođe mnoge nasmejala kada je otkrila kakav odnos ima sa svekrvom.