Slušaj vest

Dara Bubamara ima novog dečka, ali ga vešto krije od javnosti. Oni se trenutno nalaze u Dubaiju, a pevačica je sada podelila snimak na kom se vide njihove gole noge. Dok leže jedno pored drugog Dara svog partnera mazi po butinama svojim velikim belim noktima.

Nakon toga Bubamara je usnimila i sebe, pa smo mogli da vidimo njene zanosne obline i kupaći koji je uparila sa maramom koju je obmotala oko glave. Na sebi je imala i velike naočare i bila je potpuno bez šminke.

Foto: Printscrean

Mazila i košarkaša

Pevačica Dara Bubamara imala je svojevremeno vezu sa 17 godina mlađim dečkom, a kako veza nije potrajala, dala je sebi obećanje, koje je brzo prekršila.

Foto: Printscrean

Naime, Dara je objasnila kako više neće birati mlađe momke, ali su upravo takvi njoj privlačili pažnju, pa tako i danas ima veze sa mlađim partnerima od sebe.

Darina veza sa Nemanjom Bezbradicom bila je turbulentna, a čak su je i prijatelji u to vreme savetovali da prekine odnos i da je najbolje da nađe zrelijeg partnera.

- Problemi, kada je reč o njihovoj vezi, pojavili su se na samom početku, tačnije čim je u javnost isplivalo da su zajedno. Malo je reći da su njegovi roditelji bili šokirani kada su to pročitali.

Danima nisu mogli da se smire i tenzija je trajala dok se nisu našli i porazgovarali o svemu. Posle dva sata razgovora Nemanja je uspeo da ih ubedi da to nije istina i da su to izmišljotine, budući da Daru često povezuju sa sportistima - rekao je izvor tada.