Maja Marijana u oktobru je hitno operisana zbog povrede koju je doživela kad je nezgodno stala i slomila skočni zglob, zbog čega je morala da ode na intervenciju.

Pevačica je operisana na Institutu za ortopediju Banjica, a nakon toga se oglasila i dala kratku izjavu. Otkrila je da je posvećena oporavku i da se prelom desio na tri mesta na skočnom zglobu. Nakon tačno dva meseca od intervencije Maja se sa štakama pojavila na dodeli nagrada Saveza estradnomuzičkih umetnika Srbije (Semus) jer je pozvana kako bi primila priznanje. Lice je sakrila iza tamnih naočara, nosila je dugačak crni kaput, ali nije izostao osmeh na njenom licu i dala je kratku izjavu za prisutne novinare.

- Morala sam malo da izađem iz kuće, to sam jedva dočekala! Oporavak traje mesecima i trajaće do sredine januara. Idem na rehabilitaciju i nadam se da ću nakon toga biti kao što sam bila. Ali ne prolazi mi loše dani. Gledam Netfliks, pravim svoj nakit, tako da se dobro osećam, samo da se noga još malo oporavi. Netfliks mi je spasao život. Nastupe sam otkazala, pa i Novu godinu, morala sam sve to da otkažem. Ova odiseja će trajati do polovine januara, posle nastavljamo sve po starom - poručila je Maja Marijana, pa otkrila ko joj je od kolega velika podrška.

- Jovana Tipšin me stalno zove i bila mi je i u bolnici. Tu je i Ćana, tako da je bilo kolega koji su me pitali da li sam dobro i da li mi nešto treba - rekla je pevačica.