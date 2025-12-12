Slušaj vest

Nikolina Pišek nakon smrti supruga već godinama vodi sudsku bitku sa bivšim svekrom Mišom Grofom, a mnogi su zaboravili kako je voditeljka zablistala na gala venčanju sa Vidojem Ristović.

Foto: Printscreen

Početak ljubavi

Njih dvoje su najpre mesecima bili prijatelji, a nakon Vidojevog udvaranja, krenuli su da se zabavljaju i na kraju se se i venčali na glamuroznoj ceremoniji.

Zanimljivo je da se Nikolina u Vidoja nije odmah zaljubila. S druge strane, ona je njega osvojila čim ju je video. Zapravo, spazio ju je na televiziji, pošto je tada Pišekova živela na relaciji Beograd-Zagreb i radila u to vreme u Srbiji. Ristović ju je dugo osvajao: u hotelsku sobu u kojoj je odsedala slao joj je cveće, torte, pa čak i dizajnerske torbe.

1/5 Vidi galeriju Nikolina i Vidoje Foto: Nemanja Pančić, Damir Dervišagić

Gala slavlje

Prosidba je došla brzo nakon početka veze. U jednom beogradskom restoranu pred nju je stavio prsten od belog zlata, vredan 15.000 evra i na uho joj zapevao pesmu Sandija Cenova "Žena budi mi ti“. Tada joj je rekao: "Kad budeš spremna, stavi prsten na ruku". Mada je u početku bila iznenađena i šokirana, pristala je da se uda za beogradskog istoričara umetnosti i kolekcionara umetničkih dela.

Gala slavlje sa 70 zvanica održano je 3. septembra 2013. u Monte Karlu, a nakon venčanja par je dobio ćerku Unu Sofiju. Nikolina je nosila venčanicu sa potpisom dizajnerke Monik Lilije, što je za nju bilo "nešto novo", ali i "nešto plavo" - s obzirom na zanimljive plave detalje na ovoj haljini.

Foto: Pritnscreen

Nikolina je uz njih, kako su mediji tada pisali, nosila dijamantske minđuše Vidojeve majke, koji su bile "nešto staro". Venčanje je koštalo oko 400.000 evra, preneli su tada mediji. Mladoženjin kum bio je srpski biznismen Milan Beko. A među zvanicama bili su Aca Vulić, Milorad Vučević i Ljubiša Buha Čume.

Ovaj par je svojevremeno uradio identičnu tetovažu: istetovirali su datum kada su se upoznali, 27. avgust 2012. godine.

Foto: Damir Dervišagić, Aleksandar Jovanović Cile

Iznenadna smrt

Podsetimo, Vidoje Ristović preminuo je iznenada u 44. godini, nakon čega voditeljka preživljava pakao. Medijska prepucavanja, tvrdnje, optužbe, ali i sudski procesi traju godinama nakon smrti supruga.

Iako je prošlo više o tri godine od Vidojeve iznenadne smrti, strasti oko borbe za nasledstvo još se nisu stišale, a Miša Grof je nedavno u razgovoru ponovo potkačio snajku.

Foto: Nenad Kostić, Damir Dervišagić

Neprekidna borba

Voditeljka je nedavno emotivno govorila o najbolnijem periodu u životu.

- Vreme ne leči, ali vreme otupi. Suočila sam se sa stravičnim napadima suprugove porodice, sa užasnom mržnjom sa gubitkom svega što sam imala od nekakvih finansijskih resursa i sa detetom koje je definitivno trebalo da pružiti podršku i na neki način je osnažiti da ona prođe kroz taj period kolko tolko netaknuta. Ja mislim da se sa svojom tugom nisam još suočila na pravi način i ne znam kada će se to dogoditi, verovatno kada se moja situacija u potpunosti smiri i neutralizuje i kada nećemo morati biti u borbenoj pripravnosti u kojoj sam i dalje. Ne osećam ni ljutnju, ni bes, osećam zapravo samo i najveću tugu naspram mog deteta koje to nije zaslužilo. Pa preživiš zato što nemaš izbora, preživiš ako se ne ubiješ. Ako odlučiš živeti onda ćeš preživeti - rekla je sa suzama u očima voditeljka u podkastu "Mame kod Lane".

