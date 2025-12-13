Slušaj vest

Ljubavni odnos između Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta je sve teži. Tenzija je sve veća, a strasti i netrpeljivost ne jenjavaju. Oboje su pokušali da obnove svoj odnos, koji je trenutno u fazi pevačicinih pretnji kompozitoru.

U prilog tome govori i novo, dramatično Anino oglašavanje, u kojem pevačica upućuje niz teških optužbi i otvorenih pretnji svom doskorašnjem partneru.

Uznemirila fanove

- Sada idemo u rat, gotovo, kraj! Ovo go*no mi je napravilo problem s Mirkovićem. Traži mi pare: "Treba mi da poplaćam nešto, da pokupujem nešto..." Upropastio je i koncert i sve. Danas nemam para, pijana sam. Zvala sam još neke ljude, pare će da mi spremi! Polomiće mu svaki prst i ceo studio od 100.000 evra, glavu ne treba, jer prazna je. Pa neka kupuje nove instrumente, ne zanima me. Večeras se rešava sve! Sablju držim ja. Kraj - rekla je Ana.

S obzirom na trenutnu situaciju, naša ekipa je obišla kraj u prestonici gde kompozitor ima studio. Na adresi nismo pronašli Raleta. Niko nije otvarao vrata.

Porazgovarali smo s komšijama iz obližnjih stanova i niko nije video ništa neobično niti se čula buka iz stana sinoć, kao ni prethodnih dana.

Pevačicina izjava, koju mnogi nazivaju najdramatičnijom do sada, uznemirila je fanove, ali i širu javnost, posebno zbog otvorenih pretnji koje je uputila kompozitoru. Kako saznajemo, sukob je navodno nastao zbog finansijskih nesuglasica i nesporazuma oko profesionalne saradnje.

Stalno pravi probleme

Zbog ozbiljnosti iznetih tvrdnji, naša ekipa je obišla deo grada u kojem se nalazi Raletov studio. Iako je poznato da kompozitor često radi noću i povlači se u studio kako bi izbegao pritisak javnosti, ovog puta na adresi nije bilo nikoga.

Kucali smo više puta, ali se niko nije odazvao. Stan je bio zamračen, a prema rečima komšija koje smo zatekli, u proteklim danima nisu primetili ništa neuobičajeno.

- Nismo čuli buku, galamu, nikakve zvuke iz studija. Sve je bilo potpuno mirno - rekao nam je jedan od stanara.

Drugi komšija nam je potvrdio da je Rale viđen u kraju, ali da deluje povučeno i da, kako kaže, "izbegava kontakte dok se situacija ne smiri".

I dok se Anine poruke i dalje dele po mrežama, a fanovi pokušavaju da proniknu u pozadinu konflikta, Rale se zasad nije javno oglasio. Ostaje nepoznato da li će kompozitor reagovati, da li je kontaktirao s nadležnim institucijama ili će, kao i ranije, odlučiti da ostane tih i povučen. Sukob koji je još do juče izgledao kao prolazna nesuglasica sada poprima ozbiljnije razmere, a ostaje da se vidi da li će doći do smirivanja strasti ili novih dramskih obrta.

Podsetimo, Ana je letos prijavila Raleta za nasilje, nakon čega mu je bila izrečena zabrana prilaska. Pošto je mera istekla, njih dvoje su nastavili da se viđaju, najpre kod nje u stanu, a potom i kod njega u kući na Avali. Potom su otputovali na Maldive, gde je trebalo da učvrste svoju ljubav i prevaziđu sve nesuglasice, a prošlost ostave iza sebe. Ali nije tako bilo.

Intervenisala policija

U raju na zemlji, kako mnogi zovu ovu destinaciju, među njima je počeo haos, koji se nastavio u Dubaiju. Umesto da se zajedno vrate u zemlju, pevačica je došla posle svog partnera. Tamo je napravila skandal u hotelu, zbog čega je čak intervenisala i policija. Nakon što se vratila u Srbiju, nastavila je da se tajno viđa s Raletom, sve do pre neki dan, kad je njihov odnos ponovo okončan sukobom.

U više navrata smo tokom jučerašnjeg dana pokušali da dobijemo komentar od Ane, ali ona nije odgovarala na naše pozive i poruke.