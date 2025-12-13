Slušaj vest

Vračar ovih dana odiše posebnom toplinom, a među gostima popularnih gradskih kafića može se videti i glumac Zoran Cvijanović, koji je redovan u ovom delu grada. Naš repertoarski umetnik, poznat po bezbroj nezaboravnih uloga, dan je proveo u jednom od vračarskih lokala, uživajući u toploj kafi.

Opustio se u kafiću

Zoran Cvijanović uživa u slobodnom danu Foto: Kurir

Cvijanović, uvek vedrog duha i komunikativan, pleni pažnju svojom jednostavnošću i pristupačnošću. Dok polako ispija espresso, srdačno se pozdravlja sa ljudima koji ga prepoznaju, a gotovo svaki prolaznik s osmehom ističe da je „Zoran je pravi gospodin i čovek iz komšiluka“.

Jednostavan

Osoblje kafića kaže da je glumac jedan od najomiljenijih gostiju uvek ljubazan, kulturan i raspoložen za kratku priču.
- Divan čovek, topao i nenametljiv. Uvek ume da izmami osmeh, i nama i gostima – podelila je jedna od konobarica.

Slične utiske imaju i Vračarci koji ga viđaju u kraju. Kažu da je „čovek starog kova“, koji svojim ponašanjem i šarmom osvojio svakog. 

U vremenu kada se javne ličnosti povlače u privatnost, Zoran Cvijanović ostaje dokaz da skromnost, kultura i srdačnost nikada ne izlaze iz mode. Upravo zbog toga, gde god se pojavi, dočekan je sa simpatijama, pa nije ni čudo što ga Vračarci doživljavaju kao „svog čoveka“.

