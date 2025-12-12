Slušaj vest

Snežana Jovanović Šikica svojevremeno je bila gošća emisije "Sceniranje" na Kurir televizije te se prisetila jedne kafanske tuče.

Šikica je ispričala da je zbog jedne tuče u kafani na Ibarskog magistrali završila na sudu, a da je momak ostao bez oka, te da je ona tada bila u drugom stanju.

Tukli su se samo tako

"To je bilo u kafani Čergi na Ibarskoj magistrali. Bila sam tada trudna sa drugim sinom i policija je došla u 4 sata ujutru da me odvede do Čukarice zbog tog dečka koji je izgubio oko", rekla je pevačica u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Dodala je da je sve počelo kada je mladić prišao pogrešnim devojkama. Tuča je počela, a ona je pojurila da se sakrije u kuhinju.

"Tu su bili dva drugara taksista koji su došli sa devojkama, tada su bili žestoki momci sa Petlovog brda. Kada je došao taj dečko, on je krenuo da se mota oko tih devojaka. Naravno, ispala je tuča. Tukli su se samo tako, letele su čaše, flaše, stolovi. Dečko se samo vratio da pogleda nešto i u tom trenutku ga je udarila flaša zbog koje je izgubio oko. Ja sam rekla na suđenju da ništa nisam videla. Što i jeste tako jer sam pobegla u kuhinju i sakrila se", ispričala je pevačica.

Podsetimo, Snežana Jovanović Šikica važi za jednu od najtraženijih pevačica kada su u pitanju romska veselja. Vlasnica hita "Ala bih se šikicala" tvrdi da je samo od te pesme zaradila čitavo bogatstvo.

Od 1 pesme sagradila 3 kuće

Jednom prilikom je priznala da je od jedne pesme sagradila tri kuće, ali da je to bilo drugo vreme.

- U današnje vreme je to nemoguće. Tad je bilo para, pa drugarstvo, kolege, dobra muzika... U to vreme je svako mogao da zaradi i da popiješ i da pojedeš i da odneseš kući - govorila je Šikica i otkrila koja pesma joj je donela bogatstvo:

- Oni su mi zabranili da pevam, a ja sam imala jednog velikog prijatelja koji nažalost nije više živ, on mi je rekao: "Slobodno pevaj, ne može niko da ti zabrani!" I onda pokojni Barajevac kaže: "Šikice", oni su mene već zvali Šikica, budeš li snimila Šikicu, napravićeš lom, ja sam njega poslušala i eto napravila lom. Ta pesma mi je stvarno donela mnogo, evo, nema veselja kao sinoć, žene skaču po stolovima.

