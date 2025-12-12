Slušaj vest

Marija Mikić govorila je o razvodu, privatnom životu ali i zdravestvenim problemima sa kojima se mesecima borila.

U trenutku razilaženja od bivšeg supruga ni zdravlje joj nije bilo u najboljem redu, te je usledio bolan period.

Problem sa glasnim žicama ni do danas nije potpuno rešen, te je otkrila šta je potrebno da se sve vrati u normalu.

"Od stresa sam dobila dve nove ciste"

- Usledio je turbulentan period u mom životu i najteži na svim poljima. Od stresa sam dobila i dve nove ciste. Imala sam i drugu operaciju... Mnoge kolege su prošle kroz ovo, ali ne pričaju. Mnogi to pretrpe, operišu se, sklone se, posle se vrate i kao nikom ništa. Ja sam morala svojoj publici da objasnim, bila sam dužna da im kažem o čemu se radi - govorila je Marija za TV Adria i dodala:

- Ja sam nestala, bio je potreban period oporavka bar šest meseci da bude normalno. Nekih osamdeset posto sam sada sve sredila, ostalo je samo vežba, trud i rad. Kao mišići, mora da se trenira. Moje glasne žice sada ni ne znaju šta mogu, kao da sam tek počela da pevam.

"Razvod se ne dešava preko noći"

Pevačica je priznala da su im deca na prvom mestu i da je to najvažnije.

- Niko se nije udao da bi se razvodio. Shvatite u trenutku da se to svetlo u tunelu gleda drugačije, shvatite da svako ide drugačijim putem... Ovako je najbolje i za nas, ali i prvenstveno za našu decu, a ona su najvažnija. Razvod se ne dešava preko noći, drugačije se razvode žene i muškarci. Ja sam ubeđena u to. Žena da bi se razvela mora da sklopi neke kockice u glavi. Naravno da je teško, ali posle budeš bolje - rekla je Marija na TV Adria i dodala:

- Ne želim da pričam na tu temu jer imamo dvoje dece, mi smo roditelji. Najbitnije je da smo mi okej i da su oni super,. Prosto, mami i tati više nije išlo i to je to. Deca su mnogo mala, ali mi ćemo se zajedno potruditi da oni to shvate na pravi način. Uvek je dobrodošla stručna pomoć, meni je psihoterapeut mnogo puta pomogao. Želim da apelujem na mlade ljude da je to skroz u redu i da to nije sramota. Potrebno je da pronađe pravog psihoterapeuta i da razgovaraš. Jednom, dva puta nedeljno mislim da je svima to potrebno i u dobrim i u lošim situacijama.

