Kako je tada otkrio, koleginice imaju poverenja u njega jer godinama čuva njihove tajne.

- Kod mene u kafani sam pokrivao koleginice koje su varale svoje muževe. Dolazile su sa švalerima, ćutao sam o tome uvek jer smo bili u prijateljskim odnosima. Bio sam im sigurna luka, znale su da ću da pokrijem. Šta se mene tiče što varaju muževe. Nisam drug s njima, nego sa pevačicama - ispričao je Era, pa dodao:

"Nema zle krvi"

- Zbog toga decenijama imam prijateljstva koja traju na estradi. Nema zle krvi, a nađite mi neku koja će da me popljuje i kaže jednu ružnu reč za mene. Kroz moju kafanu je prošlo priča i priča, isto kao i kod Zorice Marković svojevremeno. Kod mene dolaze ljudi na prenoćište, nikad se nisam bavio tim poslom u smislu podvođenja i sličnih stvari - otkrio je Ojdanić za Republiku.

Normalan čovek

Podsetimo, komšije su otkrile kako se Era ponaša kada dođe u svoje rodno selo da li kao zvezda ili jedan od njih.

- Pa iskreno rečeno, sasvim normalno. Sedi čovek u kafani, naruči piće - kaže ovaj meštanin sela Visoka, a na pitanje da li čašćava odgovara:

- Čašćava, ne mogu sada da kažem, ali zvao je čovek na piće.

- Čuo sam ga mnogo puta i ovako uživo i u emisijama, kako mu je Visoka bila inspiracija za pesme, za pečenje rakije, pa uz kazan smislio pesme, pa tako. Mislim, to je reklamerska fora za publiku, za narod. Ma kakav on pekao kazan rakije, on smislio pesme, bre imao je sreću što je imao dobrog tekstopisca. Mislim, lepo on peva, njegove pesmice su sve lepe i on kao šatorski, vašarski, svadbarski tip, možeš da se zakuneš da muzičaru nećeš dati dinar, kada te on napadne, uzajmićeš da mu daš. Za to je talenat - rekao je ovaj meštanin i istakao da u njihovom mestu ima dosta ljudi koji se tako ponašaju:

- Imaš ti ovde dosta tako tog fazona, malo reklamerskog, a i malo mi to zovemo ćosanje, uvek volimo malo ono i dvosmisleno i šta znam, ali da se kaže istina kroz to.

Ovaj meštanin je imao i jednu zamerku za Eru:

- Hiljadu puta je rekao da je pravio pesme uz kazan, pominje i banju, pominje i Visoku, znaš, ne znam, a ja ne mogu naći neko da se pohvali kome je sto dinara učinio.

