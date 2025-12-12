Slušaj vest

Folker Radiša Trajković Đani komšija je jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, u zgradi u luksuznom naselju, a sudeći po jednom novom klipu, u odličnim su odnosima.

Naime, u jednom klipu jutjubera, snimili su kako Đani ulazi u njegovu spavaću sobu da ga probudi.

Đani je upao u sobu i iz sveg glasa zapevao "Sam sam", zbog čega se Baka Prase trgnuo.

"Ustani, familijo, treba da radimo", rekao je on kroz smeh.

O Anjinoj trudnoći

Podsetimo, jutjuber Bogdan Ilić, koji se proslavio kao Baka Prase, oko godinu dana posle raskida sa Anjom Blagojević (Anjom Bla) u svom nedavnom "lajvu" rešio je da iznese "pravu istinu o prekidu njihove romanse".

Baka je otkrio da je prethodno nekoliko puta pokušavao da je ostavi, sve dok mu jednom prilikom nije rekla da je ostala u drugom stanju.

- Danas vam pričam o mojoj vezi, raskidu i odnosu posle raskida sa Anjom Bla, o varanju i o Anjinoj trudnoći. Nisam hteo da izbacujem privatne detalje naše veze i raskida jer mi je bilo žao, ali mi se smučilo da se Anja, malo, malo pa meša u moj život i da, kada ja reagujem na njene postupke, ispadam neko ko ne može da preboli i ne može da nastavi dalje - počeo je bio Ilić, gledajući pravo u kameru.

- Hoću da se zna da sam ja Anji isključivo i samo pomagao, aktivno pomagao i nakon raskida, sve do trenutka kada je ona počela da uznemirava moju devojku. Njeni "botovi" kreiraju svoju istinu da sam ja nesrećni bivši koji ne može da preboli svoju bivšu i konstantno je pominjem svake noći, dok zapravo svako moje pominjanje je prouzrokovano njenim postupcima, ali oni magično ništa od toga ne vide što ona radi... - nastavio je on, dodajući da ju je "ostavio jer jednostavno više nije želeo da bude s njom".

