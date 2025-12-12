Slušaj vest

Dragica Zlatić postala je poznata učešćem u muzičkom takmičenju Zvezde Granda.

Svojevremeno je u jednoj emisiji ispričala da mnoge njene kolege navodno konzumiraju alkohol i narkotike kako bi uspeli da izdrže nastupe koji znaju da traju i po 15 sati.

- Imala sam nekoliko situacija gde se radilo po petnaest sati i to mi je bilo najteže. Nažalost, bilo je tu svačega u smislu kako su oni izdržali da budu budni i raspoloženi petnaest sati. Koristili su otvoreno narkotike preda mnom - ispričala je Dragica nedavno i dodala:

- Bilo mi je teško da gledam to, ali i da ih trpim takve kakvi su. To je strašno za svakog normalnog čoveka, ne pijem ni alkohol, jednostavno mi ne prija. Posle toga bude kao da ću da umrem, da ga lakše podnosim mislim da bih se lešila - navela je ona.

Pevačica je otkrila da se nakon tog nastupa ni malo nije osećala prijatno.

- Petnaest sati sam pevala bez prestanka, nisam imala ni jednu pauzu. Kada se to konačno završilo, u nekih osam, devet sati ujutru niko od nas nije znao ni gde se nalazi. Seli smo i toliko smo bili iscrpljeni i jadno smo se osećali, a nismo mogli da prekinemo jer se radi o specifičnim ljudima - rekla je ona, pa dodala:

- Hvala Bogu nisam imala mnogo takvih situacija, retko mi se to dešava. Moram da priznam da mi je sve teže kako sam starija - rekla je ona za Grand.

Ispao joj zub

Dragica Zlatić nedavno je otkrila gostujuću u jednoj emisiji da joj je jednom prilikom na javnom mestu ispao zub. Kako kaže dvojka joj je bila veštačka, a ona je bila gladna i u momentu kad je zagrizla zalogaj desila se nemila situacija.

- Jednom u sto godina rešim da izadjem i ispadne mi zub. Bila sam kao baba iz filma, ona veštica. Naime, otišla sam na otvaranje fensi restorana, gde su svi fensi. I ja gladna, celo veče gledam u tanjir i tako ja na kraju uzmem da jedem. Međutim, imam taj jedan veštački zub dvojku i ja sam žvakala žvaku i meni je ispao zub i po tanjiru odskakutao - rekla je Dragica i dodala epilog priče:

