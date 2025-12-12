Slušaj vest

Rijaliti učesnice Mina Vrbaški i Anita Stanojlović su tokom žurke pričale o cimeru Filipu Đukiću, što su sada pred svima komentarisale.

- O Filipu pričam, ona je rekla da ja imam Viktora, ali pretpostavljam da će Filip biti tu, ona se negde nada, neću da se ponavaljam, smatram da joj taj odnos nije potreban, Filip sebe stavlja na prvo mesto, a ona isto stavlja njega na prvo mesto, ne dopada mi se kako je drugi komentarišu, ja je često kritikujem - rekla je Mina.

- To je realno, znam ja te stvari, pričam sa njom šta je dobro, šta nije, ja bih najradija prekinula, ali opet... Ne bih volela da budem ponižena kao na početku, da bude neka druga devojka - navela je Anita.

- A šta ako bi zatrudnela, imate nezaštićene odnose - pitao je voditelj Milan Milošević.

- Ne planiram da rađam drugo dete - rekla je Anita.

- Mi smo se dogovorili da budemo u ovakvom odnosu, ja ništa nisam obećao, niti joj branim da bilo šta radim - pravdao se Filip.

- Napolju postoji grupa Anita Dureks, ja ne mogu da verujem koliko se devojka ponižava, oni imaju odnos s**s kombinacija - rekao je Asmin.

