Slušaj vest

Pevačica Ilda Šaulić napravila je pravu pometnju misterioznim objavama na društvenim mrežama.

Na njenim zvaničnim nalozima na Instagramu, TikToku i Jutrubu nastala je lavina komentara nakon dva videa koja su objavljena pre nekoliko dana.

Nakon Saše Milojkovića i Dušana Lazića Laze, oglasio je i fotograf Miloš Nadeždin.

Jedan od najcenjenijih regionalnih fotografa govori o folk zvezdi ističuči da je nemoguće „uhvatiti je“ objektivom.

- Fotografija je istina, ali s njom, istina se menja. Kad zatvorim okidač, već je druga. Kao da kadriram glas, ne lice. Ne možeš uhvatiti ono što ti menja pogled - istakao je fotograf.

Šta je još izneo o folk zvezdi, pogledajte u videu ispod:

Pratite oficijalne naloge Ilde Šaulić na društvenim mrežama i tamo ćete uskoro saznati šta se krije iza njenih misterioznih objava.

Ne propustiteStarsONA JE PAŽNJA: Dušan Lazić Laza ističe da je Ilda Šaulić inspiracija umetnicima
Dušan Lazić Laza i Ilda Šaulić
StarsSTRPITE SE, ULAZIM U NOVO DOBA: Ilda Šaulić se zahvalila na čestitkama za rođendan i poručila da dolazi nešto posebno
IMG-20241231-WA0237.jpg
StarsONA JE SILUETA EMOCIJE: Avangardni kreator Saša Milojković o transformaciji Ilde Šaulić
IMG-20241231-WA0236.jpg
StarsU DOM ILDE ŠAULIĆ ULAZE SAMO RETKI I ODABRANI LJUDI Pevačica otkrila da li je suprug prihvatio njene prijatelje, a majka Goca joj ovo zamera
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP569 Izvor: Kurir TV

Pevačica Ilda Šaulić napravila je pravu pometnju misterioznim objavama na društvenim mrežama. Na njenim zvaničnim nalozima na Instagramu, TikToku i Jutrubu nastala je lavina komentara nakon dva videa koja su objavljena pre nekoliko dana. Nakon Saše Milojkovića i Dušana Lazića Laze, oglasio je i fotograf Miloš Nadeždin. Jedan od najcenjenijih regionalnih fotografa govori o folk zvezdi ističuči da je nemoguće „uhvatiti je“ objektivom. - Fotografija je istina, ali s njom, istina se menja. Kad zatvorim okidač, već je druga. Kao da kadriram glas, ne lice. Ne možeš uhvatiti ono što ti menja pogled - istakao je fotograf. Šta je još izneo o folk zvezdi, pogledajte u videu ispod: Pratite oficijalne naloge Ilde Šaulić na društvenim mrežama i tamo ćete uskoro saznati šta se krije iza njenih misterioznih objava.