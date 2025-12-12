Slušaj vest

Pevačica Snežana Đurišić važi za jednu od najvećih dama na domaćoj estradi, a o tome kakva je kada se ugase kamere govorila je voditeljka Vesna Milanović.

Ona se prisetila anegdote iz aviona, kada su ona i Aca Sofronijević zajedno putovali za Ameriku, a u avionu su sreli i Snežanu.

- Jednom smo Aleksandar Sofronijević i ja išli u Ameriku i bili smo kao i svi obični smrtnici u ekonomskoj klasi, a diva Snežana Đurišić bila je u biznis klasi, ali ona je shvatila da se mi guramo u ona dva mala sedištanca i izašla je iz biznis klase i bila sa nama nekoliko sati i pričala sa nama, a mogla je da uživa u biznisu i samo da nam se javi i da je baš briga - ispričala je ona, na šta je Dragana Katić dodala da ona važi za ženu lafa na našoj estradi.

Snežani je bilo drago što čuje ove reči, ali za nju je ovaj potez bio sasvim normalan gest.

- Uživala sam u društvu ljudi koje volim - jasna je bila Đurišićeva.

Karijeru počela kada je imala 12 godina

Inače, pevačku karijeru Snežana Đurišić započela je sa 12 godina nastupom na rođendanskoj proslavi Josipa Broza Tita. Snežana je odrasla u jednoj zgradi u Kraljevu, a komšije su otkrile da su je svi u gradu voleli.

- Sećam je se kao male devojčice. Uvek kulturna, fina, pozdravljala je sve redom. Bila je dete za primer. Nije mi ni najmanje čudno što je uspela. Uvek se javljala komšijama, oni su živeli ovde u prizemlju. Nikada nije bilo incidenata, sećam se da je bila miljenica i drugara i drugarica, dolazili su po nju, pa su se ovde ispred igrali - rekao je komšija svojevremeno za medije.

