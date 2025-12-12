Slušaj vest

Voditeljka Bojana Lazić u braku sa kolegom Žarkom Lazićem dobila je sina Matiju, a sada tvrdi da se mnogo bolje slažu od kada su se razveli.

Bojana Lazić nije uspela muža da osvoji "preko stomaka" i priznaje da njen bivši muž Žarko, nije bio oduševljen njenom kuhinjom.

- Spremala sam mužu, ali uglavnom se žalio i često je govorio da ručak nije ručak ako nema kašike, pa me je Milica Todorović naučila i rekla pa ti mu lepo stavi kašiku u salatu i kaži prijatno. Ja sam iz domaćinske porodice, moja mama kuva, sprema, takve smo sve žene, ali mislim da je danas najlakše biti domaćica, poručiš, kupiš... Pre neki dan sam spremala grašak i pola šerpe sam bacila - rekla je Bojana Lazić.

"Mislim da me je varao"

Iako nema dokaz, voditeljka smatra da je muž varao dok su živeli zajedno.

- Verovatno! Šalim se... Ognjen nas je čak i upoznao. Da li me je varao? Da sam ga uhvatila, ne, ali mislim da da. Ja ne verujem ništa muškarcima - iskrena je bila voditeljka.

Bojana se sa 22 godine ostvarila kao majka, a sa bivšim mužem danas bolje funkcioniše nego dok su bili u braku.

- Preposvećena sam majka, to mi sve potiče iz kuće, jer je i moja majka takva i prema meni i mom bratu. Imamo jako lep odnos, lepo funkcionišemo bez obzira na to što je dečak. Matu sam dobila sa 22 godine. Stvarno u tom momentu nisam mogla da budem spremna za majčinstvo, ali rasli smo zajedno. Imamo lepe finansije koje mogu da nam obezbede neko lepo putovanje, da budemo bezbrižni. On je dobar dečko, prošle godine smo prošli strašna zaljubljivanja, tada sam shvatila da je strašno emotivan, na mene - ispričala je Bojana ranije za "Blic", pa dodala:

- Pa imamo korektan odnos. Imamo drugačije poglede na vaspitanje. Sarađujemo lepo. Imamo mnogo bolji odnos sada nego što smo imali u braku, što je potvrda da je dobro što je bivši suprug. Za neke stvari se slažemo, za neke ne. On to više gleda iz muškog, ja iz ženskog ugla. Generalno mislim da sam više posvećenija Matiji, da nekad malo i preterujem. On smatra da naš sin treba više da se čeliči. U okej smo odnosima, ali nemamo iste poglede.

"Radila sam u restoranu kuvanih jela"

Podsetimo, atraktivna voditeljka nikad se nije libila da radi bilo koji posao, a dok je bila sa bivšim suprugom Žarkom, radila je u restoranu kuvanih jela, što je nedavno otkrila:

- Mnogi ne znaju da sam u jednom trenutku radila za tri medijske kuće. Hvala tim ljudima koji su imali razumevanja za sve što mi se dešavalo. Moj razvod nije bio lak, a ni troškovi koji su usledili posle toga. Godinama sam ulagala u prijateljstva koja su se pokazala kao dobra ulaganja. Danas vodim privatne programe, zarađujem i putem društvenih mreža. Kao klinka sam radila u solarijumu, dok sam bila u braku, radila sam u restoranu kuvanih jela. Mnoge poznate ličnosti su dolazile da se hrane kod mene - istakla je Lazićeva za Alo.

