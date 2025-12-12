Slušaj vest

Branka Nevistić i dalje važi za jednu od naših najlepših voditeljki ikada, iako se ovom profesijom više ne bavi.

Ona se udala za milionera, kojem je treća žena po redu, a sada je na svom profilu na Instagramu objavila slike kako uživaju na egzotičnoj destinaciji.

Foto: Printscreen

Najpre su zajedno pozirali sa naočarima na licu, a zatim je Branka, u lepršavoj letnjoj haljini, sela na stenu i pokazala koliko uživa u trenutku.

Foto: Printscreen

U jednom momentu haljina se blago podigla, ističući njene noge, što je odmah privuklo pažnju — komplimenti su se samo nizali.

"Krili vezu od očiju javnosti"

Podsetimo, ona se 2014. godine u Italiji udala za bogatog biznismena, Branislava Grujića, kojem je ovo treći brak, dok je Branka u četrdesetim prvi put izgovorila sudbonosno ''da''.

Branka i Branislav prvi put su se zabavljali 2010. godine, godinu dana kasnije su se rastali, ali su se 2012. pomirili. Intimno venčanje održano je 2014. u Veneciji, a prisustvovalo je svega tridesetak zvanica.

1/5 Vidi galeriju Branka Nevistić sa suprugom kod Željka Joksimovića Foto: ATA images

"Budući da su vezu skrivali daleko od očiju javnosti, Branka i Bane su odlučili da se venčaju u inostranstvu kako bi izbegli paparace i prisustvo medija. Njena želja je bila da to bude Venecija, pošto su već nekoliko puta bili tamo. Ona je angažovala poznatu italijansku agenciju za organizovanje svadbi, a svečana ceremonija održaće se u jednom od najluksuznijih hotela u tom romantičnom gradu. Na venčanju će biti oko 30 zvanica, njihovih prijatelja i članova porodica, a koliko znam među poznatim svatovima naći će se voditeljka Maja Žeželj, kao i glumac Dragan Bjelogrlić, koji će doći sa suprugom Majom", ispričao je tada izvor za "Alo".

