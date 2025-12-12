Slušaj vest

Bivša članica grupe "Hurricane" Ksenija Knežević nedavno se verila za dugogodišnjeg izabranikaNikolu Todorovića Todora.

Sad je otkriveno čime se on bavi, o čemu je Ksenija dosad izbegavala da priča.

Todorović je iz ugledne beogradske porodice. Otac mu je advokat, dok on ima razvijen biznis.

Nenad i Ksenija Knežević Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, ATA images

Nikola je suvlasnik prodavnica burgera u Beogradu, kojih ima na čak nekoliko lokacija. To ne treba da čudi, s obzirom na to da je strastveni kuvar, prenosi "Skandal".

Ćerke Nenada Kneževića Kneza bile na njegovom koncertu

Ksenija Knežević Foto: Milica Stojanović, Kurir/Milica S.

Na nedavnom koncertu Nenada Kneževića Kneza u srpskoj prestonici je bila i pevačeva starija ćerka Ksenija, koja je na koncert stigla upravo sa svojim verenikom i blistala je u elegantnoj crnoj kombinaciji.

Ni mlađa ćerka nije ostala nezapažena. Andrea se pojavila u efektnom miniću sa mrežastim čarapama, dok je u nosu imala minđušu.

