Komšije o Kristini i Kristijanu

Kristina o svađi sa mužem

- On mene nikada nije udario, dok ja na njega jesam. On je meni drobio mnogo i vršio psihičko nasilje. Ja sam njemu govorila da me ne degradira kao majku nikada jer mu to nikada neću oprostiti. On je učestvovao u gajenju svoje dece i te kako i za to moram da ga pohvalim. Ja sam bila ljuta jer nisam stvarala porodicu da se ona sruši već dajem sve od sebe da se to produži. Ja sam dobra žena i neću izneveriti žene, ali ću poslednji put platiti dug za svoju decu. Ja sam gledala moje dete kako sedi u ćošku kod vrata dva sata i traži tatu, a to je momenat koji jako zaboli. Mi smo imali svađe pred decom, ali oni su bili mali i nisu mogli da razumeju. Ovo nije moja šansa Kristijanu Goluboviću već šansa mojoj deci - rekla je Kristina ranije "Red Tv".