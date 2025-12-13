Slušaj vest

Asmin Durdžić i Stanija Dobrojević više nisu zajedno, a sada je njen bivši partner progovorio o njihovoj intimi i emotivnom odnosu, ali i zbog čega je prestao da voli starletu.

- Desilo se par sitnica preko kojih nisam mogao da pređem u glavi. Ja tako trpim, danas se volim, a sutra te ne volim. Stanija je predivna devojka, nemam ništa loše da kažem o Staniji i preko toga ne mogu da pređem kao muškarac, a to sam joj i rekao pre dva, tri meseca. Pred moj ulazak je kačila Marka Markovića, Tomovića... Ti njeni klipovi na Instagramu, ja sam joj rekao da to obriše, a ona je rekla da neće. Stanija nije ništa loše radila, niti mogu bilo šta loše da kažem za nju. Moj problem je što u sebi imam previše ponosa, trpim, a onda presečem - govorio je Asmin.

- Koje su to sitnice i kako je vaša veza funkcionisala? - pitao je voditelje.

- Bilo je u redu, ali ne želim sad da pričam o Staniji. Evo bilo je sve top. Ja nisam lik koji se svađa, ja pričam, a ako ne ukapiraš onda pustim - rekao je Asmin.

Sebe davao 100% u vezi, Stanija je trpela dosta

- Da li ti je ona neko vreme bila na skeneru, pa si lovio grešku za greškom? - pitao je voditelj.

- Otprilike da. Ja kad sam sa Stanijom pričao o nekim stvarim ona kao da nije bila svesna, ali Stanija je tvrdoglava pa džapa pričam sa njom. Ona je meni govorila da sam seljak, da to nije ništa strašno i da je to njena prošlost. Možda je to za mene strašno, a za nju sitno. Ja i kad izađem biću tu za nju kao prijatelj, ali kao partnerka me ne zanima. Ja sebe uvek dajem 100% u vezi, Stanija je trpela dosta... Ja sam takav muškarac, ne želim mnogo da praštam. Ja pružim mnogo, a kad osetim da to ne poštuješ u meni se sve gasi - rekao je Asmin.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen

- Kad si prestao da je voliš? - upitao je Darko Tanasijević.

- Shvatio sam to 10-15 dana pred ulazak ovde kad je kačila te klipove. Jako smo se posvađali i rekao sam da će sledeća greška biti to to. Mi nikad nismo bili na pauzi, to sa mnom ne postoji. Ja kad sam ušao bili smo u vezi, ali kao što je i ona govorila na klimavim nogama. Mi smo se stalno svađali samo oko sitnica. Najviše smo imali svađa oko rijalitija i što sam se ja oglašavao, a ona i ja neke konkretne svađe nismo imali - nastavio je Durdžić.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram

- Rekao si da te je Stanija tri puta ozbiljno povredila, na koji način je to radila? - pitao je voditelj.

- Izjave koje je davala. Ona je prvo stavila Šarenog, pa Marka, a onda je stavila to na Instagram. Ona je rekla da će praviti reklamu za kolekciju kao njen život iz rijalitija, pa me je pitala da stavila Marka i Tomovića. Ja sam poludeo kad sam to gledao, samo što druga nisam istukao. Ja ne znam šta je ona s tim htela da predstavi, ja sam joj rekao da može to da uradi, iako nisam bio za. Rekla je da će biti kratko, a ono kao turska ljubavna serija. Tad sam prvi put galamio na nju, baš smo se posvađali i rekao sam joj da obirše, a ona nije htela. Ja sam imao osećaj da joj je bitniji taj klip nego ja - nastavio je Asmin.