Vesna Zmijanac se nakon operacije na kojoj su joj ugrađena 3 stenta, još uvek se nalazi u bolnici, a osim što je zabrinula svoje obožavaoce, za Vesnino zdravlje se brinu i njene kolege.

Šemsa Suljaković oglasila se na Fejsbuku gde je uputila reči podrške svojoj koleginici

- Draga Vesna, želim ti brz i uspešan oporavak. Nadamo se da ćemo te uskoro ponovo videti na sceni, tamo gde pripadaš - napisala je Šemsa, uz emotikone srca i poljubaca.

Podsetimo, muzička zvezda Vesna Zmijanac primljena je pre nekoliko dana u Urgentni centar, što je Kurir prvi objavio. Nakon ukazane pomoći lekara tada je puštena kući, ali zbog ponovnog pogoršanja stanja lekari su je vratili u bolnicu na dodatna ispitivanja. Kako se njeno zdravstveno stanje nije stabilizovalo, boravak u bolnici joj je produžen, a danas je, prema saznanjima Kurira, podvrgnuta operativnom zahvatu.

Prema informacijama do kojih je Kurir došao, Vesni Zmijanac je urađena revaskularizacija na arteriji, a intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja.

– Vesni Zmijanac su danas, zbog stanja u kom se nalazila, lekari morali da urade intervenciju. Tom prilikom joj je ugrađeno tri stenta koji otpuštaju lek – navodi naš izvor.

On dodaje da je Vesna imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu leve koronarne arterije.

Ovom intervencijom je protok krvi vraćen, što sprečava infarkt i poboljšava rad srca. Tri stenta znače da je suženje bilo duže ili na više mesta - pojasni je naš izvor.

Operacija je, prema nezvaničnim informacijama, protekla uspešno, a pevačica će naredne dane provesti pod nadzorom lekara kako bi se oporavak pratio i eventualne komplikacije sprečile na vreme.