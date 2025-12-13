Slušaj vest

Prvi krug Zvezde Granda, završen je prošle nedelje, a nakon što su se takmičari predstavili i dobili svoje mentore, počeo je drugi krug gde se mladi izvođači međusobno bore za prolazak dalje.

Oni pevaju u duelu, a žiri odlučuje ko ide dalje. S obzirom da se dešava da takmičari imaju podjednaki broj glasova, onaj ko odlučuje ko će odmah nastaviti takmičenje je direktor Granda, Goran Šljivić, kome je nakon smrti Saše Popovića pripala ova uloga.

Đorđe David je u stilu sportskog kometatora ove nedelje prokomentarisao jedan od fantastičnih duela zvezda „Granda“, a zatim na isti način prozvao direktora „Granda“ Gorana Šljivića.

Foto: Kurir

Duel u takmičenju stavio je žiri na teške muke, a po najviše na direktora koji je morao da donese odluku ko od dva fantastična kandidata treba da ispadne, a ko da ide dalje.

-Evo ga Šljivić tuče glavom u gredu. Ima da razbije glavu ko će da prođe u sledeći krug- rekao je Đorđe, dok je Ceca Ražnatović dodala da treba da mu daju bensedin.

1/5 Vidi galeriju Zvezde Granda 19. sezona Foto: Boba Nikolić