Slušaj vest

Na pitanje kako komentariše ljubavni trougao Lukas - Sonja - Jarić, Željko je pre nekoliko godina u intervjuu za "Blic" rekao:

- Koga to interesuje sad, šta? Ima li neki anonimus sa kojim je prevarila Lukasa? To saznajte, to će biti interesantnije. Ovo je španska serija, a meni je to baš zabavno - rekao je Šašić, a onda nastavio:

- A što sad mi moramo da znamo da je ona njega prevarila sa Markom Jarićem? Marko je malo "maznuo" starku, a ova starka je skrenula pažnju Lukasu da se uozbilji, a Lukas je opet shvatio da voli ženu svoju i je l' to ta priča? Koga boli uvo u ovom nemoralu, u kojem mi živimo, ko je pošten a ko nije pošten.

1/5 Vidi galeriju Željko Šašić i Sonja Vuksanović Foto: Damir Dervišagić Nemanja Nikolić, Printskrin/jutjub, Damir Dervišagić, Nebojša Mandić

Kada smo skrenuli pažnju Šašiću da se istorija ponavlja, budući i da je on bio prevaren i ostavljen, Željko se nasmejao.

"Ako je uspela Marka Jarića da zavede svaka čast"

- Ja ne znam da l' će da se razvede od Lukasa i da li će se udati za Jarića. Mislim da Jarić nije u fazonu da se ženi. U stvari, ne znam. Stvarno ne znam šta mu je radila. Ako je uspela da ga zavede, svaka joj čast. Možda je uz mene štošta naučila, vidim da joj te stvari dobro idu. Bio sam dobar učitelj. Šta je Sonja sad? Neka majka, starleta, stilistkinja, zavodnica, ljubavnica. Koja je sad to nova vrsta socijalnih ženskih pojava? Profesionala udavačica? Ne znam koja je ovo nova vrsta žene... - zaključio je tada Šašić za bivšu suprugu.

Na pitanje zašto Sonja nije prevarila Lukasa sa nekim slabijeg imovinskog stanja, nego baš sa milionerom, odgovorio je sledeće:

- Ma. Kakvi siromasi, nije ona za to... Mada ne verujem da će se o Jarića baš ovajditi. Možda se tu za****ala mala.