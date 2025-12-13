Slušaj vest

Mina Kostić otkrila je da je doživela peh kada je u jednoj emisiji bila fizički odgurnuta od koleginice, što je završilo fizičkim obračunom u kojem je najdeblji kraj ni kriv ni dužan izvukao suprug voditeljke Vesne Milanović.

-Ne znam ko je nagovorio tu osobu. To mi je jedini skandal da me je ona napala, a sve je išlo uživo. Onda sam ja odreagovala, nisam očekivala da će da me gurne. Pri tom je bila, imala je koliko kilograma tada. Izenandila sam se i onda sam napravila haos. Kažem „boli me uvo“. Neka dođu i Brena i Saša, sad ću da napravim haos. Ma niko mi ništa nije rekao. I Brena i Saša, svi su me podržavali – ispričala je Mina u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ i objasnila da joj je žao što se sve to dogodilo.

-Meni je žao što se to desilo ali ona je pokazala i sa rođenom sestrom da je imala takav skandal. Jako je ružno – rekla je Mina, a Vesna Milanović otkrila je ko je u čitavoj situaciji najgire prošao.

-Tu je zapravo najdeblji kraj izvukao moj suprug koji je pokušao da ih razdvoji i dobio batine, a onda je Mina bila ljuta na njega – rekla je Vesna, a to je potvrdila i pevačica.

-Jesam, mislila sam da je nju branio, a ja sam bila sama. Nema niko mene da razdvaja. Kad me neko napadne, ja napadam – rekla je Mina, a Siniša Medić je bio zapanjen:

-Tukla su Vesninog muža ? – pitao je zapanjen Siniša, a Vesna je priznala:

-Mlatila ga je, bila sam prisutna.

Mina je objasnila šta se posle dogodilo.

-Došao je ujak te pevačice, Đole Đogani. Uhvatila sam ga za gušu i rekla sam Đoganiju: „Sve ću da vas pobijem“ – dodala je Mina i objasnila da je Đogani potom smirio situaciju tako što je tražio telefon da pozove majku od pevačice sa kojom je Mina imala okršaj.