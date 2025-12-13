Slušaj vest

Boba Živojinović nakon što je završio tenisku karijeru u kojoj je bio i više nego uspešan posvetio se raznim privatnim biznisima koji odlično posluju.

Međutim, da nije sve uvek išlo po planu i programu jednom prilikom govorio je Boba. Taman kada je biznis počeo da cveta, jedne noći sve je nestalo. Studio je zahvatio požar pa je sve izgorelo do temelja.

– Osnovao sam „Grand“ produkciju za dve nedelje, ali sam tada već imao bazu sa novcem koji sam zaradio. Nakon par meseci izgoreo nam je studio, sve što smo uložili preko noći je nestalo. I onda je došao kod mene Saša Popović i pitao me šta sad da radimo, a ja sam mu rekao napravićemo još bolji i veći, što se i dogodilo. Moram da odam priznanje Saši on je napravio medijski sjajnu stvar – objasnio je Živojinović u emisiji „Šta sam tebi i ko sam sebi“ .

Boba Živojinović o Breni

Ovom prilikom dotakao se i braka sa Brenom.

– Žena je glava kuće i to Brena zna. Uživamo, volimo se, poštujemo se. Od kako se desilo ovo sa koronom mi bukvalno provodimo 24 časa zajedno. Naš odnos je postao još jači. U braku mora da postoji poštovanje i kompromis – objasnio je on.