Jelena Karleuša često je na meti napada, a s vremena na vreme ona se naljuti na svoje kolege koji joj ne pruže podršku u momentima kada joj je to potrebno. Tako je bilo nedavno kada je izjavila da je razočarana u koleginicu Draganu Mirković s kojom je bila jako bliska.

Tu se priča o problemima u prijateljstvu završila, a sada je na iznanađenje mnogih osvanuo snimak Dragane i Jelene sa aerodroma. Njih dve su se srele, pa su iskoristile priliku i da zaplešu dok su čekale kofere ili da se ukracaju na let.

I jedna i druga imale su velike i naočare i od glave do pete bile su u crnoj odevnoj kombinaciji. Snimak je za kratko vreme postao viralan, a svi su komentarisali da im je drago što Divu i Caricu muzičke scene vide ponovo zajedno.

JK i Dragana Mirković zaigrale na aerodromu Izvor: Kurir