Jelena i Dragana zaigrale su na aerodromu dok su čekale kofere
NEPLANIRANI SUSRET JK I DRAGANE MIRKOVIĆ : Pričalo se da je Karleuša ljuta na prijateljicu, a sad isplivao snimak koji pokazuje u kakvom su odnosu (VIDEO)
Jelena Karleuša često je na meti napada, a s vremena na vreme ona se naljuti na svoje kolege koji joj ne pruže podršku u momentima kada joj je to potrebno. Tako je bilo nedavno kada je izjavila da je razočarana u koleginicu Draganu Mirković s kojom je bila jako bliska.
Tu se priča o problemima u prijateljstvu završila, a sada je na iznanađenje mnogih osvanuo snimak Dragane i Jelene sa aerodroma. Njih dve su se srele, pa su iskoristile priliku i da zaplešu dok su čekale kofere ili da se ukracaju na let.
I jedna i druga imale su velike i naočare i od glave do pete bile su u crnoj odevnoj kombinaciji. Snimak je za kratko vreme postao viralan, a svi su komentarisali da im je drago što Divu i Caricu muzičke scene vide ponovo zajedno.
Kurir.rs
