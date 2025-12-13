Slušaj vest

Folk pevačDuško Kuliš juče je postao deda po prvi put koji je za Grand potvrdio najsrećnije vesti u njihovoj porodici.

Njegov sin Marko dobio je bliznakinje, a pevač već slavi sa sa svojim najbližima dok mu telefon neprestano zvoni i čestitke pristižu sa svih strana.

Kuliš je za Grandonline otkrio kako je porođaj prošao u najboljem redu i da su devojčice odlično. Pevač ne krije da je dugo priželjkivao da postane deda i jedva čeka da upozna svoje mezimice.

1/6 Vidi galeriju Duško Kuliš Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Duško Kuliš bio je jedan od pevača koji su podržali prošle godine Nikolu Rokviću u njegovom hodočašću. On mu je tada posvetio pesmu.

- Ovo je moja molba prema Bogu, više od toga ja ti pomoći ne mogu. Pronađi tajnu u ime svih nas koji smo grešni i molimo za spas, koji smo grešni i molimo za spas. Nikola brate, neka te anđeli na putu prate, na putu kojim krenuo si ti. Nikola brate, setio se svoga tate, na putu kojim krenuo si ti ostaju samo oni najbolji.

- Veoma sam ganut... Ljubav nikada ne prestaje!!! Hvala, dragi Duško! Volim Vas! - napisao je tada Nikola u opisu videa na Instagramu.