VoditeljkaSnežana Dakić bila je udata za biznismena Vladimira Mikića i imaju ćerku Lauru. Oni su se razveli 2014. godine, a onda je otkriveno i koliku alimentaciju prima.

Vladimir Mikić i Snežana Dakić su se venčali 2005. godine, a kumovi su im bili fudbaler Dragan Stojković Piksi i njegova supruga Snežana. U braku su dobili ćerku Lauru, a devet godina nakon svadbe su odlučili da se rastanu zbog njegove prevare.

Kako su pisali mediji, postojala su nagađanja da će Vladimir Snežani i svojoj ćerki Lauri ostaviti stan na Novom Beogradu, gde su zajedno živeli. Takođe, postojali su navodi da će biznismen plaćati mesečnu alimentaciju u iznosu od 350.000 dinara.

Alimentacija do ćerkine 25. godine ako je redovan student

Po zakonu, Laura ima pravo na alimentaciju do svog punoletstva, odnosno do 25. godine ukoliko je redovan student.

Snežana Dakić je svojevremeno priznala kako je saznala da ju je suprug varao u periodu kada se ona suočila sa velikim zdravstvenim problemom.

Iskustvo blisko smrti

- Da budem iskrena ja u braku nisam imala osećaj da sam prevarena. Tada sam imala iskustvo blisko smrti, imala sam operaciju gde mi je ugrađen stent ka mozgu i to je bio trenutak kada sam bila najslabija u životu i jako sam teško prošla kroz to - rekla je iskreno voditeljka i otkrila da joj je bilo jako teško što su mediji saznali za neverstvo njenog supruga.

- Taj manjak podrške, emocionalne i psihološke, pri tom to je i medijski bilo toliko ispraćeno da je to bila tortura. U momentima kada ti to više nije ni važno ti vodiš krizni PR. To je bilo jako loše iskustvo za mene i to je bila jedna medijska tortura. Danas je to normalno, to je danas svakodnevna tema. Mene je bilo sramota da se o tome piše - rekla je Snežana Dakić u emisiji "Ordinacija" na RTS-u.

I dok se voditeljka posvetila detetu, njen muž je posvetio pažnju drugoj ženi.

- Ne mislim da sam ga osujetila kao muškarca svojim posvećivanjem detetu, ali da je njemu očigledno falilo više pažnje, jeste, zato što je prosto potražio ljubav na drugom mestu. I, meni je to potpuno legitimno, to je u redu ali da ja jesam doprinela sigurno da jesam, ali je pitanje da li vi dalje želite, pitanje je, ja naprosto nisam više ni želela da, nisam imala više taj osećaj da treba da budemo dalje partneri na taj način, a vi kada vidite to vi se i ne trudite, kada vidite da je nečemu došao kraj… a to je koincidiralo sa mojom životnom opasnošću“, ispričala je Snežana tada.

