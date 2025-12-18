KURIR EKSKLUZIVNO IZ BEČA Zdravko Čolić pred koncert razgovarao sa ekipom Stars Specijala - Posetioci pristizali sa svih strana sveta
Zdravko Čolić održao je spektakularni koncert za pamćenje u Beču, a ekipa emisije "Stars Specijal" izveštavala je sa lica mesta.
Bečka gradska dvorana bila je puna, a atmosfera je uzavrela i pre početka koncerta.
Jedna od posetiteljki rekla je za Kurir da je došla čak iz Švajcarske kako bi to veče provela uz glas ovog pevača, dok je druga rekla da iako stanuje u Beču, ona bi našla način da ode na Čolin koncert čak i da je održan u nekom drugom gradu.
Ispred dvorane atmosferu pred koncert podgrejao je i mladić kome je Čola uzor, a zapevao je i za kamere Kurira.
Prenego je kročio na svenu, samo za Kurir televiziju odgovorio je na pitanje šta Beč može da očekuje od njega večeras:
- Radujemo se, ponovo u Beču. Hvala puno što ste došli, provedite se lepo. Godina 2025. je bila dobra, zdravlje je služilo, od sledeće godine očekujem sve najbolje i još bolje. Svaka godina ponese neko iskustvo, svaka je iskustvenija - kaže Čolić.
