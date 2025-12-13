Slušaj vest

Vlada Stanojević nakon 10 godina ponovo je u Srbiji. Voditelj i maneken stigao je u Beograd, pa je odmah otišao u provod, a imao je spektakulran doček.

On je bio u klubu gde je pevao Željko Šašić, a u jednom trenutku na video bimu pojavio sa natpis: Dobrodošao Vladimire!

Stanojević se zahvalio, pa je potom objavio niz video snimaka iz provoda, a društvo su mu pravili muškarci.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Zašto je otišao iz Srbije?

Vladimir Stanojević važio je za jednog od omiljenih voditelja na ovim prostorima, a devojke nisu mogle da odole njegovom šarmu i lepom izgledu. Ipak, pre tačno devet godina, 2015. godine u javnosti je odjeknula informacija da ga je tadašnja devojka Ana Marija Žujović prijavila za nasilje.

Fitnesinstruktorka je policiji prijavila da je u svom stanu u Novom Beogradu pretrpela nasilje kada je Vlada nakon noćnog izlaska došao kod Ana Marije i tada je nastao verbalni okršaj između njih dvoje. Ana Marija je tada podnela tužbu i tražila da joj se isplati odšteta od 8.000 evra, a Vlada je nekoliko nedelja posle incidenta napustio Srbiju i poslovno se odselio u Ameriku. Kako je Ana Marija tada tvrdila, zbog batina koje je dobila izubila je bebu.