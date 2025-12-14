Slušaj vest

Godina 2025. je na izmaku, a u proteklih 12 meseci poznate ličnosti nisu mirovale. Bilo je novih ljubavi, raskida, a neki bračni parovi su se odlučili na okončanje zajednice.

Svet brujao o njihovom razvodu

Razvod o kojem je pisao ceo svet je onaj Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera. Kako se spekulisalo, krivac za kraj nakon devet godina ljubavi je nemački fudbaler, koji je započeo vezu sa drugom ženom. Njih dvoje su i uslikani na plaži, dok se Ana i dalje drži daleko od medija.

1/13 Vidi galeriju Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia, Tviter

Oni se još uvek nisu zvanično oglasili, ali je Anin advokat naveo da su u pitanju nepremostive razlike u vezi s njihovim budućim životom. Bastijan je, kako tvrdi izvor, dobio ponudu od Opre Vinfri da u njenoj emisiji ispriča sve o svom životu, pa i o razvodu od nekadašnje teniserke, ali njegov odgovor još nije stigao.

Mnogi su ostali iznenađeni kad se saznalo da je pevačica Gordana Stojićević rešila da okonča brak dug čak 39 godina sa sada već bivšim suprugom Radomirom Jankovićem. Oni su, prema priči izvora, duže vreme imali nesuglasice pa su se sporazumno dogovorili da svako krene svojim putem. Ona je, kako su ispričali za medije upućeni, ostala da živi u stanu, ali nekretnina nije zvanično pripala njoj.

1/5 Vidi galeriju Goca Stojićević nekad i sad Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

- Koliko znam, Radomir je napustio taj stan kad je došlo do razlaza, ali nije hteo da i zvanično prepiše nekretninu na Gocino ime, već želi da se deli napola. Tako da ona sada živi tu, ali je suvlasnik zajedno s njim - ispričao je izvor, koji je naveo i da je restoran ostao njemu, ali da Goca tamo i dalje povremeno nastupa.

U julu ove godine pevačica Marija Mikić potvrdila je da je stavila tačku na brak s Jovanom Pantićem. Par je godinama važio za jedan od skladnijih na estradi, tako da je njihova odluka o razvodu mnoge šokirala.

1/6 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: ATA images, Instagram

Marija je javno govorila da su im se životni putevi razdvojili i da su odlučili da se raziđu, uz fokus na decu i međusobno poštovanje, ali je priznala da je to bio težak period za nju. Ona je ostala da živi u kući. za koju mediji tvrde da vredi 500.000 evra.

Brzo se venčali, još brže razveli

Početak godine doneo je vest da se oženio Igor Kojić, sin Dragana Kojića Kebe. On i kandidatkinja u "Zvezdama Granda" Sofija Dacić bili su prvi par koji je sklopio brak na Novom Beogradu u 2025. Ali idila nije potrajala, već u maju je odjeknula vest da je Sofija tražila razvod braka.

1/7 Vidi galeriju Igor Kojić Foto: Printskrin, Printscreen, Printscreen Instagram

Sporazumni prekid bračne zajednice potpisali su u julu. Razlozi za kraj braka leže u neslaganju o životnim planovima i podršci u karijeri, jer Igor nije želeo da mu i druga supruga bude pevačica.

Danilo Ikodinović, bivši vaterpolista, i Maja Ognjenović, proslavljena odbojkašica, razveli su se u septembru 2025. godine, nakon skoro devet godina braka.

1/4 Vidi galeriju Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović Foto: Dragana Udovčić, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, MN Press, Mondo/Stefan Stojanović, Dragan Kadic

Njihov brak važio je za stabilan, ali su ipak doneli odluku o razvodu jer su se javile nesuglasice koje nisu mogli da prevaziđu, iako su pokušavali.

I pevačica Jelena Vučković, ćerka Goce Božinovske i Radeta Vučkovića, više nije udata žena. Njen brak se raspao zbog suprugove preljube, o čemu je javno govorila. Ona se iz Valjeva, gde je živela bivšim mužem, vratila u Beograd.

1/7 Vidi galeriju Jelena Vučković Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- Poslednje dve godine se ponašao sumnjivo, svaki muškarac ume i da slaže i da prevari, ali on se zaljubio. Nije smeo da mi kaže. Videla sam da se nešto dešava, žena to jednostavno oseti - rekla je za medije i navela da je razvod njena najhrabrija odluka.

1/10 Vidi galeriju Milica i Bora u vreme ljubavi Foto: ATA images, Kurir Televizija

Bora Santana i Milica Kemez zvanično su se razveli u oktobru. Ona ne želi da je išta povezuje s bivšim mužem pa je čak poslala dopis medijima da ne objavljuju njihove zajedničke fotografije.