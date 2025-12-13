Slušaj vest

Opšti haos nastao je u studiju na Košutnjaku na snimanji Zvezde Granda, a sve zbog Dare Bubamare. Ona nije mogla da se iskontroliše pa je usred snimanja napravila dramu jer ju je iznervirao Dragan Kojić Keba.

Tokom snimanja došlo je do situacije zbog koje je pevačica potpuno izgubila strpljenje, a publika i ostali članovi žirija ostali su u šoku.

Dara je bila vidno iznervirana i nije ni pokušala da sakrije nezadovoljstvo, dok se Keba samo smeškao, kao da je sve jedna velika šala.

Razlog njenog besa bio je nesmotren potez kolege kojim joj je uništio jednu ličnu stvar, za koju Dara tvrdi da košta papreno, a incident se desio usred nastupa kandidata, zbog čega je Dara fokus sa komentarisanja takmičara prebacila na sebe.

Keba bez pardona sasuo Snežani Đurišić u lice sve

Dragan Kojić Keba se nedavno sukobio i sa pevačicom Snežanom Đurišić.

komentarišući nastup kandidata Nikole Simeunovića koji će mu kasnije biti dodeljen u tim Keba je govorio o emocionalnoj inteligenciji, ali su on i Snežana Đurišić imali drugačije viđenje.

- Emocionalno nisi inteligentna. Kada neko iznervira nekoga i ti pokažeš da si iznervirana znači da nisi emotivno inteligentna tog momenta - rekao je u emisiji Keba, na šta je Sneža burno reagovala:

- Je l’ to znači da imam živce i da su popustili od budala, je l’ to to znači? Nemoj da se kačiš za mene jer ćeš da izgubiš - odbrusila je.

