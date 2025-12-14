Slušaj vest

Devedesetih godina Boban Zdravković bio je jedan od onih koji je svojim pesmama harao muzičkom scenom. Iz tog perioda, i dan danas se slušaju njegovi hitovi.

Tadašnji pevači su često pevali tzv. opasnim momcima, što je bio slučaj i sa ovim pevačem koji ističe da ipak nije nailazio na probleme:

- To je bilo drugo vreme. Za mene je to tad bilo normalno, ništa posebno. Svako vreme nosi neke zanimljivosti.

Pevač je otkrio i kome je je posvećena njegova pesma "Lagala me jedna Maja"

- Pokojna Marina Tucaković je napisala tekst. Nije nikome namenjena, tako je palo na pamet Marini i meni je bilo simpatično.

Zdravković je istakao da je gubitak Marine Tucaković nenadoknadiv:

- Siguran sam da je estrada mnogo izgubila, to se i sada vidi. Retko se javljaju ljudi poput Bože Milivojevića koji je meni pisao, i poput Marine Tucaković. Ti ljudi se ne rađaju stalno, to se vidi tek kada sada vidimo da fale pesme - kaže on.

Pevač se dotakao i Šabana Bajramovića, o kome ima samo reči hvale:

- Sećam se kada sam prvi put pravio promociju, on je tada došao. Bio sam izuzetno mlad u to vreme, imam slike. Velika legenda, nepravaziđeno nešto.

Kada su u pitanju glasine da je Boban Zdravković tražio novac od Aleksandre Prijović kako bi bio gost na njenom koncertu, pevač kaže da je ta priča prošla i da više ne želi da je komentariše.

